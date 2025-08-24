Escandaloso video: la lamentable reacción de la Policía al cruzarse con la barra de Independiente tras la barbarie

En el video se ve a los barrabravas de Independiente actuando con total impunidad durante los incidentes contra hinchas de la U de Chile.

El video que circula podrían ser utilizados como prueba por Universidad de Chile en su reclamo ante Conmebol.

Los violentos incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana siguen generando fuertes repercusiones a ambos lados de la cordillera.

Ahora, nuevas pruebas audiovisuales reveladas por el periodista Pablo Carrozza ponen bajo la lupa el accionar de la policía bonaerense y agravan la situación del club de Avellaneda ante los organismos disciplinarios.

El nuevo video que complica a Independiente Carrozza difundió en redes sociales un video que muestra la complicidad entre miembros de la policía y barrabravas de Independiente, quienes agredieron a hinchas visitantes en las tribunas. “Se retiran con trofeos y facas ante la atenta mirada de la policía. Ni uno preso”, denunció el periodista en una historia de Instagram, junto a imágenes donde se observa a agresores retirándose impunes tras los hechos de violencia.

El material publicado rápidamente se viralizó entre los hinchas de Universidad de Chile, quienes exigen una investigación profunda y sanciones ejemplares. Además, los registros podrían ser utilizados por el abogado Gerardo Acosta en los descargos que el club chileno presentará ante la Conmebol.

Mirá el video publicado por Pablo Carrozza El video que compromete a la policía bonaerense y a Independiente en la investigación por los incidentes La Policía bonaerense aclaró por qué no intervino en los incidentes Horas después de ocurridos los graves incidentes en Avellaneda, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió la actuación de las fuerzas policiales. En declaraciones a Radio 10, explicó que "la Policía tiene que restaurar el orden y actúa evaluando todo lo que significa el uso racional de la fuerza para minimizar los daños" y advirtió que "podría haber sido un desastre muchísimo mayor si actuábamos".