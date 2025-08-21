El video de Ariel García Furfaro antes de entregarse por el fentanilo: "Quiero que esto se investigue"

Trascendió una grabación de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma antes de entregarse tras la orden del juez Kreplak. Qué dijo.

Ariel García Furfaro, señalado como una de las principales cabezas detrás del negocio de HLB Pharma, se entregó en el aeropuerto de Ezeiza.

Se difundió un video de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A., camino a entregarse en la causa por el fentanilo contaminado. “Estoy yendo a entregarme, quiero que esto se investigue y se descubra la verdad”, afirmó.

En las imágenes que grabó desde un auto, el empresario sostuvo: “Es un momento difícil, pero ya lo anuncié, tenía que pasar, estoy yendo a entregarme, sé que hay un orden de captura, y contrario a lo que piensa la gente que me iba a fugar, me voy a entregar”.

En ese marco, insistió con que quiere que “se descubra la verdad, y se demuestre que esto, si realmente existió, fue armado, no solo las cosas que se dijeron, sino que hay muchas, muchas, cuestiones raras que hay que investigar”.

Cuándo es la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro Tras el pedido de detención ejecutado por el juez federal Ernesto Kreplak y la posterior entrega de García Furfaro en Ezeiza, se presumía que este jueves se iba a desarrollar la indagatoria de Ariel García Furfaro, pero la misma fue postergada para este viernes 22 de agosto.

En paralelo, Kreplak le revocó el rol de parte querellante al Ministerio de Salud de la Nación. La decisión se tomó luego de que surgieran sospechas sobre posibles omisiones o connivencia de organismos públicos en los controles a los laboratorios.