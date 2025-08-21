Fentanilo contaminado: el juez Kreplak le negó al Ministerio de Salud el rol de querellante
El juez federal Ernesto Kreplak revocó la participación del organismo nacional en el expediente por el fentanilo contaminado, por "intereses encontrados".
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata revocó la intervención del Ministerio de Salud de la Nación como parte querellante en la causa por fentanilo contaminado. La resolución señala la existencia de sospechas suficientes sobre posibles omisiones y/o connivencias en órganos de control bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, lo que configura un potencial conflicto de intereses.
Noticia en desarrollo...