Fentanilo contaminado: el juez Kreplak le negó al Ministerio de Salud el rol de querellante

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata revocó la intervención del Ministerio de Salud de la Nación como parte querellante en la causa por fentanilo contaminado. La resolución señala la existencia de sospechas suficientes sobre posibles omisiones y/o connivencias en órganos de control bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, lo que configura un potencial conflicto de intereses.