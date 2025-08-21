El viento Zonda ya se siente en algunas zonas del Gran Mendoza

Agosto es un mes conocido en Mendoza por el viento Zonda y este jueves las ráfagas se harán sentir en toda la provincia, según el último reporte de la Oficina de Vigilancia Meteorológica.

Pasadas las 14.30 se comenzaron a sentir las primeras ráfagas de viento Norte y Zonda en algunas zonas del Gran Mendoza .

El pronóstico del tiempo indica que habrá dos momentos clave: a las 15 llegará el viento Zonda al Sur de Mendoza -y se hará más intenso en Malargüe y el Valle de Uco- y a las 18 bajará con fuerza al llano en todo el Gran Mendoza . Las ráfagas pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora en Malargüe.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica para el jueves nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. También se espera un temporal de viento y nieve en la cordillera. La máxima será de 18°C y la mínima de 6°C.

Además, se espera que el cielo esté nublado en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza , con probabilidad de precipitaciones. La zona Sur mantendrá condiciones de nubosidad durante toda la jornada.

Por su parte, en alta montaña se espera mal tiempo generalizado con precipitaciones níveas intensas, que se iniciarán en el sector Norte-Central y se extenderán al sur. Se prevé una acumulación de hasta 50 cm de nieve en los sectores Sur y Central.

El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura -ingreso de un frente frío- y vientos moderados del sector sur con precipitaciones aisladas. En la cordillera, se esperan nevadas de intensidad moderada. La máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.

En tanto, el sábado la nubosidad irá en disminución con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. Habrá poca nubosidad en la cordillera. La máxima será de 15°C y la mínima de 5°C. El domingo, el pronóstico indica poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y heladas parciales. La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 3°C.