Viento Zonda en Mendoza: las recomendaciones a tener en cuenta

El viento Zonda y las hojas en Mendoza.

Mantenerse informado: consultar los informes meteorológicos oficiales a través del Servicio Meteorológico Nacional y medios locales para conocer las alertas y el pronóstico actualizado.

Cuidar la salud: el viento Zonda suele agravar problemas respiratorios, especialmente en personas con asma, bronquitis o alergias. Es aconsejable evitar salir durante ráfagas intensas, mantener puertas y ventanas cerradas y usar mascarillas si se debe salir.

Proteger la piel y ojos: la sequedad y el viento pueden irritar la piel y los ojos. Usar cremas hidratantes y gafas protectoras para evitar molestias.

Evitar actividades al aire libre: suspender deportes o trabajos al aire libre para prevenir golpes, caídas o accidentes por objetos voladores.

Resguardar la vivienda: revisar y asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan salir volando, como macetas o muebles de jardín. También es importante mantener limpios patios y techos para evitar que hojas secas o residuos provoquen incendios.

Evitar el uso de fuegos abiertos: durante episodios de viento Zonda existe alto riesgo de incendios forestales y urbanos. No encender fogatas, evitar tirar colillas encendidas y denunciar cualquier incendio a las autoridades.

Cuidado en el tránsito: manejar con precaución ya que las ráfagas pueden afectar la estabilidad de vehículos, especialmente motos y camiones. Mantener una distancia segura y reducir la velocidad.

Tener a mano agua y alimentos: en caso de cortes de energía o aislamiento temporal, contar con reservas de agua potable y alimentos no perecederos.

Proteger a personas vulnerables: prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas para asegurar que estén en ambientes seguros y confortables.