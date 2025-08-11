En qué zonas de Mendoza se espera que corra viento Zonda este lunes
El pronóstico indica la presencia de viento Zonda en ciertas zonas de Mendoza en el inicio de la semana. Dónde y hasta cuándo.
El pronóstico de Contingencias Climáticas anunció la presencia de viento Zonda para este lunes en Mendoza, fenómeno que se extendería hasta la madrugada del martes en ciertas zonas de la provincia.
“Viento Zonda leve desde las 9:00 en cordillera Sur, intensificándose desde el mediodía, afectando también sector oeste del Valle de Uco y sir de Malargüe”. Según informaron, se mantendría durante la noche y madrugada del martes.
Pronóstico para el martes
“Continúa el viento Zonda en cordillera Sur, Valle de Uco y Malargüe, intensificándose desde el mediodía. En Malargüe, velocidades promedio de 40 km/h. entre las 13:00 y 19:00, con posibles ráfagas superiores. Probable extensión débil hacia Valle de Uspallata”, se detalla.
Luego se anuncia el ingreso del un frente frío sur desde las 16:00 en zona Sur, alcanzando Valle de Uco cerca de las 18:00 y posteriormente zona Norte y Este.