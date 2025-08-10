Sube la temperatura y advierten por viento Zonda en algunas zonas de Mendoza

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que para este lunes en Mendoza se esperan cielos parcialmente nublados y un aumento en las temperaturas.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que para este lunes en Mendoza se esperan cielos parcialmente nublados y un aumento en las temperaturas. El termómetro oscilará entre una mínima de 5°C durante las primeras horas y una máxima de 20°C a la tarde.

Las zonas de precordillera y el departamento de Malargüe se verán afectadas por el viento Zonda durante la jornada del lunes. Este fenómeno meteorológico típico de la región provocará ráfagas secas y cálidas desde el sector occidental. La cordillera mantendrá un panorama inestable con formaciones nubosas variables.

El martes continuará la tendencia de suba de la temperatura con cielos que mantendrán nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas ascenderán a 6°C mientras que las máximas alcanzarán los 21°C. El sur provincial estará afectado por precipitaciones.