Cómo tres municipios del Gran Mendoza marcaron tendencia en transparencia

El índice nacional en el que se destacaron los municipios del Gran Mendoza evalúa la apertura de datos en 16 categorías, con foco en la participación ciudadana.

En los últimos días se dio a conocer que los municipios de Luján de Cuyo, la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz comparten el primer puesto en el Índice Nacional de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas 2025.

El reciente ranking elaborado por la Open Knowledge Foundation Argentina ubicó a estos tres municipios del Gran Mendoza en el podio junto con Crespo (Entre Ríos) y General Pueyrredon (Buenos Aires). Este índice evalúa la apertura y liberación de datos públicos en formatos accesibles y abiertos, midiendo aspectos como presupuesto, obras públicas, contrataciones y políticas de género, entre otros.

El detalle de los municipios mendocinos Luján de Cuyo sobresalió no solo por su puntaje perfecto, sino también por recibir la certificación “Ciudad Faro en Gestión Eficiente” otorgada por la Red de Innovación Local (RIL). Este reconocimiento distingue a los gobiernos que gestionan recursos públicos de forma responsable y sostenible, impulsando una transformación positiva en la calidad de vida de sus vecinos.

Municipalidad-de-Lujan-de-Cuyo-Parque-Civico Luján de Cuyo es uno de los 3 municipios destacados de la provincia según este índice nacional. Municipalidad de Luján de Cuyo Por su parte, la Ciudad de Mendoza mantuvo el liderazgo por cuarto año consecutivo, logrando un cumplimiento del 100% en todos los conjuntos de datos públicos evaluados. Este año, el índice incorporó un nuevo eje sobre la adopción de inteligencia artificial (IA) en el sector público, en el cual la capital provincial destacó por su comité local pionero y transparencia en esta materia.

Godoy Cruz, en tanto, refrendó su compromiso con la transparencia y los datos abiertos al liderar el ranking por quinto año seguido. Obtuvo la máxima calificación en los 17 indicadores evaluados, demostrando un trabajo sostenido en la promoción del acceso ciudadano a la información pública.