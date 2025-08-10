Un nuevo puente sobre el río Mendoza: los detalles de la obra en la ruta 31

Vialidad Mendoza abrió la licitación para reemplazar un viejo puente alcantarilla y mejorar la conexión entre San Martín, Maipú y Lavalle.

El nuevo puente de la Ruta 31 busca agilizar el tránsito de carga y mejorar la seguridad vial en el este de Mendoza.

Vialidad Mendoza lanzó la licitación para construir un puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 31, en el límite entre San Martín, Maipú y Lavalle. La obra tendrá un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto oficial de $3.050 millones, con financiamiento provincial. El objetivo es reemplazar un viejo puente alcantarilla que solo permite el paso en un sentido, generando demoras y riesgos para el tránsito pesado.

Este nuevo cruce forma parte de la Variante Norte, un plan estratégico que busca desviar el transporte de carga pesada desde la Ruta Nacional 40 hacia la Ruta Nacional 7 (tramo Palmira–Agrelo), evitando el paso por el Gran Mendoza. La conexión también beneficiará a las zonas productivas del sur de Lavalle y norte de Maipú, facilitando la salida hacia los centros logísticos del este.

Detalles técnicos Además del puente, el proyecto contempla la construcción de 1 kilómetro de traza nueva con encarpetado asfáltico, lo que mejorará la seguridad y fluidez en la zona. La infraestructura estará diseñada para soportar tránsito pesado, con un ancho y resistencia superiores a la estructura actual.

PUENTE ALCANTARILLA RUTA PROVINCIAL 31 (1) Mendoza impulsa dos proyectos viales sobre el río Mendoza, con objetivos y costos muy distintos. Prensa Gobierno de Mendoza La mejora en la conexión entre los tres departamentos (San Martín, Maipú y Lavalle) reducirá tiempos de viaje, optimizará costos de transporte y aumentará la seguridad vial. Productores agrícolas, transportistas y vecinos se verán beneficiados por una vía más directa y segura para cruzar el río Mendoza.

Comparación con el puente Luján La obra en la Ruta Provincial 31 se suma a otro proyecto vial sobre el río Mendoza, pero en Luján de Cuyo, donde se construirá un nuevo puente en la Ruta Provincial 15. Allí el presupuesto es de $14.700 millones y el plazo estimado es de 20 meses, con un diseño de doble calzada, mayor altura e iluminación integral. La diferencia principal radica en que el puente de Luján busca resolver problemas de conectividad urbana y de transporte público, mientras que el de la Ruta 31 se enfoca en el tránsito de carga pesada y productivo.