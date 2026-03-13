El balance "positivo" de Alfredo Cornejo tras su gira por Nueva York

El gobernador de Mendoza compartió en sus redes sociales su agenda de reuniones en Nueva York, donde mantuvo encuentros con referentes del sistema financiero internacional y de la industria minera.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, compartió en sus redes sociales un balance positivo de su agenda de reuniones en Nueva York, donde mantuvo encuentros con referentes del sistema financiero internacional y de la industria minera. Según detalló el mandatario, los contactos se realizaron luego de las actividades de Argentina Week 2026 y dejaron expectativas favorables respecto al potencial económico y productivo de la provincia.

Durante su paso por Nueva York, Alfredo Cornejo dialogó con representantes de Morgan Stanley, Deutsche Bank y la compañía minera First Quantum Minerals. En su cuenta de X destacó que, en cada uno de esos encuentros, surgió un marcado interés por las oportunidades que ofrece Mendoza, especialmente en el desarrollo de recursos estratégicos como cobre, potasio y otros minerales vinculados a la transición energética.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2032572285245145396?s=20&partner=&hide_thread=false Con resultados muy positivos después de Argentina Week 2026 mantuve reuniones con representantes de Morgan Stanley, Deutsche Bank y First Quantum Minerals, tres actores influyentes del sistema financiero y de la industria minera global.



En todos los encuentros pude comprobar que… pic.twitter.com/gaOwGRgjy7 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 13, 2026 El gobernador explicó que, en la reunión con Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo, se abordaron temas relacionados con el crecimiento del sector petrolero, en particular el desarrollo de Vaca Muerta. En ese contexto, planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura logística y de transporte para acompañar el aumento de la producción y generar condiciones atractivas para nuevas inversiones.

Por otro lado, en el encuentro con ejecutivos de Deutsche Bank se analizó la evolución de la matriz energética y productiva de Mendoza. También se repasaron los avances del proyecto vinculado al potasio, considerado una iniciativa de gran escala que requiere financiamiento y obras de infraestructura para desplegar su potencial y captar nuevas inversiones en la región.