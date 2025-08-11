Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Lunes con leve ascenso de temperatura y viento Zonda en sectores de Mendoza

El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada estable en el llano, pero con inestabilidad en alta montaña.

MDZ Sociedad

Lunes con cielo algo nublado y máxima de 20°C en Mendoza, con viento Zonda en precordillera y Malargüe.

Lunes con cielo algo nublado y máxima de 20°C en Mendoza, con viento Zonda en precordillera y Malargüe.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Mendoza iniciará la semana con cielo algo nublado y un leve aumento de la temperatura. El pronóstico señala una mínima de 5° y una máxima que llegará a los 20°, con condiciones mayormente estables en el llano, aunque con viento Zonda en la precordillera y en el departamento de Malargüe.

En la zona cordillerana se espera tiempo inestable, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito en pasos de montaña. El resto de la provincia tendrá una jornada tranquila, con vientos leves y sin precipitaciones previstas.

Te Podría Interesar

viento zonda cortes de luz electricidad (1).JPG
El pronóstico anticipa inestabilidad en cordillera y leve ascenso térmico en el resto de la provincia.

El pronóstico anticipa inestabilidad en cordillera y leve ascenso térmico en el resto de la provincia.

El pronóstico para el martes en Mendoza

Para el martes 12 de agosto se pronostica cielo algo nublado y un nuevo ascenso de la temperatura, con mínima de 6°C y máxima de 21°C. Se prevén precipitaciones en el sur provincial y nevadas en cordillera, lo que podría generar complicaciones en rutas de alta montaña.

Archivado en

Notas Relacionadas