Lunes con leve ascenso de temperatura y viento Zonda en sectores de Mendoza

El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada estable en el llano, pero con inestabilidad en alta montaña.

Lunes con cielo algo nublado y máxima de 20°C en Mendoza, con viento Zonda en precordillera y Malargüe.

Mendoza iniciará la semana con cielo algo nublado y un leve aumento de la temperatura. El pronóstico señala una mínima de 5° y una máxima que llegará a los 20°, con condiciones mayormente estables en el llano, aunque con viento Zonda en la precordillera y en el departamento de Malargüe.

En la zona cordillerana se espera tiempo inestable, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito en pasos de montaña. El resto de la provincia tendrá una jornada tranquila, con vientos leves y sin precipitaciones previstas.