Lunes con leve ascenso de temperatura y viento Zonda en sectores de Mendoza
El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada estable en el llano, pero con inestabilidad en alta montaña.
Mendoza iniciará la semana con cielo algo nublado y un leve aumento de la temperatura. El pronóstico señala una mínima de 5° y una máxima que llegará a los 20°, con condiciones mayormente estables en el llano, aunque con viento Zonda en la precordillera y en el departamento de Malargüe.
En la zona cordillerana se espera tiempo inestable, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito en pasos de montaña. El resto de la provincia tendrá una jornada tranquila, con vientos leves y sin precipitaciones previstas.
El pronóstico para el martes en Mendoza
Para el martes 12 de agosto se pronostica cielo algo nublado y un nuevo ascenso de la temperatura, con mínima de 6°C y máxima de 21°C. Se prevén precipitaciones en el sur provincial y nevadas en cordillera, lo que podría generar complicaciones en rutas de alta montaña.