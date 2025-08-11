La Libertad Avanza espera a Javier Milei en Mendoza y ya hay nombres de candidatos

Como en otras provincias, La Libertad Avanza espera la presencia del presidente Javier Milei en Mendoza antes de las elecciones del 26 de octubre para hacer campaña dentro del Frente La Libertad Avanza que comparte con Cambia Mendoza . Además, LLA ya le acercó nombres a referentes de Cambia Mendoza.

Camino al próximo domingo 17 de agosto que vence el plazo que la Justicia Electoral estableció para presentar los candidatos,, están revisando para decidir sobre la conformación de las listas.

Aparentemente el Presidente tiene previsto visitar distintas provincias para hacer campaña antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Entre las que podría visitar están Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Mendoza.

La confirmación sobre la visita de Javier Milei a Mendoza la tiene el presidente del partido La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano. No hay una fecha precisa, pero es muy probable que si decide hacer una gira por el país, Mendoza -que es una provincia que le es afín políticamente- lo reciba. De hecho, se estima que puede ser el distrito electoral donde el presidente obtenga la mayor cantidad de votos.

La Libertad Avanza hizo una alianza con el oficialismo mendocino, es decir con Cambia Mendoza, y presentaron ante la Justicia el Frente La Libertad Avanza por lo tanto la provincia es una de las que forma parte de la estrategia de la máxima referente del poder libertario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para pintar el país “de violeta”.

Los candidatos de La Libertad Avanza

Como este domingo 17 de agosto hay que presentar los listados de candidatos, Cambia Mendoza tiene que coordinar con La Libertad Avanza quiénes serán los candidatos. Los radicales ya fueron confirmados el pasado sábado 9 en un Congreso del partido, previo acuerdo con todos los sectores.

Pero ahora resta completar los casilleros que corresponde a los candidatos libertarios y a otras fuerzas que formarán parte del Frente La Libertad Avanza aunque el partido de Javier Milei junto a Cambia Mendoza llenarán la mayoría de la lista.

El primer candidato a diputado nacional, el tercero y el cuarto es para La Libertad Avanza. El segundo y el quinto para Cambia Mendoza. Como se ve, se ve favorecida en las listas nacionales La Libertad Avanza ya que el Gobierno nacional busca engrosar sus integrantes en el Congreso Nacional.

En el caso de la Legislatura y los Concejos Deliberantes es al revés: el 70% corresponde a Cambia Mendoza y el resto a La Libertad Avanza. Según pudo confirmar MDZ, los libertarios ya han acercado nombres a los máximos referentes de Cambia Mendoza.

Se trata de un acuerdo: que ambos puedan vetar los candidatos que no estén conformes, pero por ahora los radicales estarían todos aceptados.

El cronograma que miran La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Los partidos políticos miran al 17 de agosto, fecha en la que concluirá el registro de los candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única. Un día después, el 18 de agosto, se deberá remitir la nómina de los partidos políticos reconocidos y que puedan participar de las elecciones municipales y provinciales junto con sus apoderados y domicilios.

El 27 de Agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales y el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.

Ya desde el 1 de octubre comenzará a regir la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio y para el 11 de octubre deberán estar impresas la Boletas Únicas Provinciales.

El 24 de octubre a las 8 comenzará oficialmente la veda electoral y el día del sufragio es el 26 de octubre.

El día 28 de octubre a las 18 finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas. Ese mismo día comenzará a realizarse el escrutinio definitivo.