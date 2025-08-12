Martes cálido y con viento Zonda en la precordillera mendocina
El viento Zonda llegará este martes a Mendoza, pero solo en zonas de la precordillera. Luego de las ráfagas de viento caliente se prevé nevadas en la alta montaña.
Este martes 12 de agosto Mendoza tendrá una jornada marcada por el aumento de temperaturas. El pronóstico indica cielo algo nublado con una mínima de 7° y una máxima que alcanzará los 26°, valores inusualmente altos para agosto. Se espera la presencia de viento Zonda en la precordillera y en el departamento de Malargüe.
En la zona cordillerana las condiciones serán inestables debido a nevadas post zonda que podrían afectar la visibilidad y el tránsito en pasos internacionales.
El pronóstico para los próximos días en Mendoza
El miércoles 13 de agosto se espera un cambio de tiempo. El día será mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura: mínima de 11° y máxima de 17°. Se prevén precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada, ingreso de un frente frío y cielo parcialmente nublado en cordillera.
El jueves 14 se presentará con cielo algo nublado, poco cambio en la temperatura y vientos del sur rotando al noreste. La mínima será de 4° y la máxima de 16°. El viernes 15, en tanto, llegará con cielo mayormente nublado, descenso térmico y vientos leves del sur. Las marcas térmicas irán de los 2° a los 14°.