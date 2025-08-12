Presenta:

Martes cálido y con viento Zonda en la precordillera mendocina

El viento Zonda llegará este martes a Mendoza, pero solo en zonas de la precordillera. Luego de las ráfagas de viento caliente se prevé nevadas en la alta montaña.

El pronóstico anticipa condiciones inestables en cordillera y temperaturas elevadas para esta época del año.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Este martes 12 de agosto Mendoza tendrá una jornada marcada por el aumento de temperaturas. El pronóstico indica cielo algo nublado con una mínima de 7° y una máxima que alcanzará los 26°, valores inusualmente altos para agosto. Se espera la presencia de viento Zonda en la precordillera y en el departamento de Malargüe.

En la zona cordillerana las condiciones serán inestables debido a nevadas post zonda que podrían afectar la visibilidad y el tránsito en pasos internacionales.

Martes con cielo algo nublado y máxima de 26°C en Mendoza, con viento Zonda en precordillera y Malargüe.

El pronóstico para los próximos días en Mendoza

El miércoles 13 de agosto se espera un cambio de tiempo. El día será mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura: mínima de 11° y máxima de 17°. Se prevén precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada, ingreso de un frente frío y cielo parcialmente nublado en cordillera.

El jueves 14 se presentará con cielo algo nublado, poco cambio en la temperatura y vientos del sur rotando al noreste. La mínima será de 4° y la máxima de 16°. El viernes 15, en tanto, llegará con cielo mayormente nublado, descenso térmico y vientos leves del sur. Las marcas térmicas irán de los 2° a los 14°.

