Fútbol violento: Mendoza fue escenario de dos batallas campales de las que habla el país

Este fin de semana se conocieron dos videos de batallas campales adentro de una cancha de fútbol . El punto en común: ambas fueron en la provincia de Mendoza . Las imágenes duelen por el nivel de violencia de los protagonistas.

En ninguno de los dos casos hubo heridos de gravedad pero si un árbitro tuvo que ser trasladado al hospital en Tunuyán . Por ahora, estos hechos no han dejado consecuencias graves pero puede ocurrir en cualquier momento si la situación no cambia de manera urgente. ¿Quiénes son los verdaderos responsables?, ¿cómo se trabaja para evitar estas situaciones?, las preguntas a responder.

El primero de los hechos ocurrió en el partido entre Independiente Calle Larga y Constitución por la fecha 12 de la Liga Sanrafaelina . El juego terminó con graves episodios de violencia que involucraron a jugadores de ambos equipos. El partido, disputado el pasado sábado, concluyó con victoria del visitante por 1 a 0, pero la atención se centró en los incidentes que se desataron en el campo de juego.

Como ya contó MDZ , los hechos comenzaron tras una falta común que derivó en una batalla campal con golpes de puño y patadas entre los futbolistas. La situación se salió completamente de control y requirió varios minutos para ser controlada por árbitros y dirigentes presentes.

El altercado se originó cuando Matías Robles, del equipo local Independiente Calle Larga, y Pascual Alcaya, de Constitución, protagonizaron una disputa que escaló rápidamente. El árbitro del encuentro decidió expulsar a Alcaya por su conducta antideportiva. Sin embargo, lejos de abandonar el campo pacíficamente, el jugador de Constitución reaccionó de manera violenta contra su rival. Alcaya propinó dos patadas a Robles, incluso cuando este ya se encontraba tendido en el césped. Esta agresión directa fue la chispa que encendió la mecha de los incidentes posteriores que pueden observarse en las imágenes.

Los incidentes en San Rafael

batalla campal san rafael

El otro episodio ocurrió en Tunuyán. Precisamente, los incidentes ocurrieron en la final de la Liga de Fútbol de ese departamento del Valle de Uco.

El club Fernández Álvarez vencía 2 a 0 a Sarmiento cuando, a los 25 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal a favor de F. Álvarez, que significó el 3 a 0 parcial, según cuenta el medio "Última Palabra".

Ese tanto desató la furia de la gente de Sarmiento y los jugadores se fueron contra el árbitro del partido y el clima se tornó tan tenso que el encuentro debió ser suspendido.

"Desde el banco de Sarmiento y su hinchada, surgieron fuertes cuestionamientos al arbitraje, especialmente hacia uno de los jueces de línea, Arrieta, quien hasta hace poco fue técnico de las divisiones inferiores del club Los Sauces, de la localidad de F. Álvarez", explicaron. Los insultos se transformaron en golpes hacia el árbitro del partido, que terminó en el hospital.

Los videos de los incidentes en Tunuyán

Batalla campal en Tunuyán 1 Batalla campal en Tunuyán 1