Será un fin de semana frío pero con excelente tiempo: la política estará tranquila y el sábado será de clásicos

Comienza otro fin de semana y las novedades se actualizan en Argentina . La política se tomará el fin de semana para descansar y continuar pensando en las legislativas .

Será un fin de semana frío pero con buen tiempo para salir a disfrutar los planes que la Ciudad de Buenos Aires te propone. En el fútbol argentino los faroles iluminarán los partidos de Boca y River y sus respectivos clásicos.

Hoy comenzó un fin de semana que se espera que transcurra con buen clima. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , serán días con sol y sin precipitaciones para gran parte del país.

Este viernes comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense con una mínima de 5° y se espera llegar a una máxima que supere los 12°. A nivel nacional la temperatura mínima promedio se ubicó en los 4°.

Para la zona norte del país, las temperaturas bajarán a comparación del pasado fin de semana. Comenzaron el viernes con una mínima de 8° y se prevén máximas que rondarán los 17°. En la región central, se esperan condiciones similares pero con mínimas un poco más bajas.

En la región patagónica comenzaron el día con mínimas por encima de 1° y se prevén máximas cercanas a los 15°.

Según la información del ente nacional mediante el sistema de alerta temprana, para este fin de semana no se esperan ningún tipo de llamado urgente a nivel nacional.

Nuevo fin de semana de fútbol argentino: juegan Boca y River

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. El día sábado será una jornada de clásicos para River y Boca.

Racing Boca Archivo

Boca jugará de local en la Bombonera y recibirá a Racing en esta cuarta fecha del torneo clausura. El combinado del barrio porteño de la Boca jugará desde las 16.30.

Boca se presentará luego de la derrota por 1 a 0 ante Huracán en la tercera fecha del torneo. Por el lado de Racing, enfrentará este nuevo partido luego de ganar por 3 a 0 en los octavos de final de la Copa Argentina.

A River este fin de semana le tocará viajar hasta Avellaneda para enfrentar a Independiente en la cuarta fecha del torneo de clausura. El combinado del barrio de Nuñez jugará desde las 18.30 en el estadio “Libertadores de América”.

Gonzalo Montiel gol Gonzalo Montiel apareció en el área como "9" y definió con una preciosa volea para darle el 1-0 a River ante San Martín de Tucumán. FotoBaires

River llegará a este nuevo encuentro luego de ganar por 3 a 0 a San Martín de Tucumán, de visitante, por los dieciseisavos de la Copa Argentina. Por su lado, Independiente viene de perder ante Belgrano de Córdoba por 2 a 0 en los octavos de final de la Copa nacional.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

cafecito ba GCBA

Cafecito BA. Sábado 9 y domingo 10, de 10 a 18 h. en Plaza de las Naciones Unidas Av. Figueroa Alcorta 2301, en el barrio porteño de Recoleta

Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas. Habrá más de 15 puestos, que ofrecerán cafés a partir de $3.000 y pastelería a partir de $3.500. Habrá también cine al aire libre, juegos, música en vivo y lectura de la borra del café.

ExpoCelíaca. Sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 10 a 20 h. en Costa Salguero Av. Costanera Rafael Obligado 1221, en el barrio porteño de Palermo

No te pierdas esta exposición que reúne a las empresas más importantes del sector de alimentos libres de gluten y a profesionales de la salud especializados en celiaquía. Serán dos días donde podrás comprar y degustar productos, sumarte a talleres de cocina, disfrutar de actividades infantiles y asistir a charlas informativas.

Cumbia Konex. Sábado 9, 00.30 h. en Ciudad Cultural Konex Sarmiento 3131, en el barrio porteño de Balvanera

Se viene una nueva edición de Cumbia Konex: vení a pasar una noche a puro ritmo, con La T y la M, Nico Mattioli, Flor Álvarez y Grupo Red. Musicalizan Debo Segatti y Nati Adan. Desde las 00.30 hasta la madrugada del domingo. No se suspende por mal tiempo. Recordá que es un evento para mayores de 18 años.

Milo J y Mex Urtizberea. Domingo 10, 20 h. en el Movistar Arena Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo

Milo J y Mex Urtizberea compartirán el escenario junto a una banda imponente y un ensamble de artistas invitados sorpresa. ¡FAlklore! es un encuentro donde lo nuevo se da la mano con lo eterno. Una propuesta de peña con un repertorio que une chacareras, zambas y vidalas con el pulso contemporáneo de la canción actual.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 hs. Recorrido libre: 15 a 18 hs. en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.