Buenos Aires se llena de cultura y actividades al aire libre este fin de semana

Este fin de semana , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá a ofrecer un amplio abanico de actividades . Si bien ya no con la amplitud de las últimas semanas, algunas propuestas se renovaron, con una gran predominancia de opciones artísticas.

Una de las alternativas que aún permanece en la agenda es el Parque de Invierno, ubicado en Avenida Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, que funcionará con normalidad durante este fin de semana y el siguiente, cuando se celebra el Día del Niño. Además de la rueda y los inflables, sigue disponible la clásica pista de patinaje. A las 9 de la mañana comenzarán dos talleres de arte y deportes; y el sábado, de 11 a 13, habrá clases de yoga. Más tarde se desarrollará la feria de emprendedores, con clases de salsa y bachata desde las 14. Finalmente, el domingo habrá milonga desde las 13.

En Recoleta , la Plaza de las Naciones Unidas —ubicada en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2901— ofrecerá más de 25 puestos de café, cine al aire libre, una biblioteca a cielo abierto, juegos para toda la familia y música en vivo, desde las 10 hasta las 19.

El Jardín Japonés se suma a las actividades al aire libre con la posibilidad de apreciar el Sakura, la flor de cerezo que florece en esta época del año con su característico color rosa pálido. El espacio abrirá sus puertas de 10 a 18, en Avenida Casares 2966.

Para quienes deseen conocer más sobre la Ciudad, el programa "Turismo en Barrios" invita a descubrir el arte urbano, la arquitectura, la gastronomía y los comercios mediante recorridos autoguiados por La Boca, Recoleta, Chacarita y otros circuitos. Más información en turismo.buenosaires.gob.ar .

Propuestas artísticas

En el Teatro Colón se presentará el pianista Nikolái Lugansky como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Srba Dini. El programa incluirá obras de Beethoven y Rachmaninov. La función será este sábado a las 20. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro (Tucumán 1171) o en www.teatrocolon.org.ar.

Otra presentación en el Colón será la de la Orquesta Académica, en conmemoración de sus 30 años. La gala, dedicada a Mozart y dirigida por Javier Mas, se realizará este sábado a las 17. Las entradas están disponibles en la misma web o en boletería.

En la calle Corrientes, la compañía teatral catalana La Calórica se presentará en el Teatro San Martín como parte de su gira por Latinoamérica, con cuatro únicas funciones: de jueves a sábado a las 20.30, y el domingo a las 19.30. Los tickets se pueden obtener en complejoteatral.gob.ar.

También sobre Avenida Corrientes, el Complejo C Art Media será sede de la Feria de Editores de la Ciudad, con una propuesta de más de 330 sellos nacionales e internacionales. Se desarrollará de jueves a domingo, de 14 a 21.

El Cine Teatro El Plata, en Avenida Juan Bautista Alberti 5765, ofrecerá la obra Informe para una academia, de Franz Kafka, dirigida por Víctor Laplace. Las funciones serán el sábado y el domingo a las 17. Entradas disponibles en complejoteatral.gob.ar.

Por su parte, Las Hermanas Rubí rememorarán canciones de la época dorada del tango con un espectáculo musical donde dos cantantes atemporales de ficción recorrerán el legado de figuras históricas de la música porteña. La función será este sábado a las 20 en el Bar Imperio del Hotel Savoy, ubicado en Avenida Callao 181.

En el Anfiteatro del Parque Centenario —Avenida Lillo y Leopoldo Marechal— se presentará este sábado a las 16 el saxofonista Bernardo Monk. El domingo, a la misma hora, será el turno del trío liderado por Nicolás Guerschberg.

Finalmente, como parte del lanzamiento del Tango BA Festival y Mundial, se rendirá homenaje a Aníbal Troilo con un evento en el Teatro Colón, este miércoles a las 20. La programación continuará en la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575), de 10 a 19, con entrada gratuita que podrá retirarse el viernes.