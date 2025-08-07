Empieza la Feria de Editores en CABA: editores independientes, charlas y cine con entrada gratuita

Este jueves, vuelve la Feria de Editores (FED) 2025 a la Ciudad de Buenos Aires . A lo largo de cuatro jornadas -desde este jueves 7 al domingo 10 de agosto- el espacio C Art Media -ubicado en Avenida Corrientes 6271- estará cubierto de actividades, así como de las obras literarias de más de 330 editoriales independientes de América Latina y España.

En esta edición, las editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España ofrecerán sus mejores títulos sobre narrativa, ensayo, poesía, periodismo, libros ilustrados, humanidades, cine, música y novela gráfica, entre otros géneros.

La entrada a la FED será libre y gratuita y el horario general será de 14 a 21.

Se realizarán 13 charlas a lo largo de los cuatro días. Los temas confirmados abarcan aspectos culturales, literarios y sociales como:

Participarán autoras y autores de distintos países, entre ellos:

Marijam Didgalvyt (Lituania-Reino Unido)

Socorro Venegas (México)

Bernardita Bravo (Chile)

Trailblazer mother Joy Yeguaza (Colombia)

Martín Roldán Ruiz (Perú)

Desde Argentina estarán presentes Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Walter Lezcano, Gustavo Yuste, entre otros.

Actividades en la Terraza FED x Boche

La programación de la terraza estará a cargo de Boche. Las actividades incluyen:

Sábado 9, 17.30: Festival de recomendaciones de libros.

Sábado 9, 19: Adaptaciones infieles (relación entre libros y cine).

Domingo 10, 17: Conversatorio sobre moda y hábitos de lectura.

Domingo 10, 19: Melocomo x Melolibros (vínculo entre libros y vermú).

Cine FED en la Alianza Francesa

Se llevará a cabo un ciclo de cine apoyado por el Institut français y la Alianza Francesa, en Av. Córdoba 946:

Jueves 7 de agosto, 18: Jesús López (2021, 87 min). Con la participación del director Maximiliano Schonfeld y la guionista Selva Almada.

Viernes 8 de agosto, 18: Lago del Halcón (2022, 100 min). Participan Diego Rey (editor) y Pablo Conde (divulgador cultural).

La primera edición de la Feria de Editores se realizó en 2013, con 15 editoriales participantes. En 2024, asistieron 24.600 personas. Desde entonces, el evento se consolidó como un espacio de referencia para el libro independiente, con crecimiento sostenido en participación y público.