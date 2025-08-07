Marcha por San Cayetano en contra de Javier Milei: cómo será el recorrido

Este jueves, en el día de San Cayetano, manifestantes en contra de Javier Milei, se movilizarán desde Liniers a Casa Rosada para cerrar la marcha con un acto.

En el marco del Día de San Cayetano, el próximo jueves 7 de agosto, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sectores de la Iglesia, la CGT y la CTA encabezarán una movilización en reclamo al presidente de la Nación, Javier Milei. La marcha, que será desde Liniers hasta Plaza de Mayo, tendrá como foco el ajuste salarial y el acuerdo con el FMI.

Estos manifestantes concluirán la marcha con un acto frente a la Casa Rosada, en el día del patrón a quien los fieles se acercan para agradecerle por el empleo o para pedir por un trabajo.

Dentro de la marcha, que se hará bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, teniendo como base las cosas sobre las que San Cayetano es patrono, el Pan, la Paz y el Trabajo, también integrarán esta peregrinación agrupaciones de jubilados, estudiantes, entre otros.

Cómo será el recorrido de la marcha La peregrinación que realizarán los manifestantes comenzará en Cuzco y Rivadavia, en Liniers, desde donde buscarán llegar alrededor de las 14 a la Plaza de Mayo, donde concluirá con un acto frente a la Casa Rosada. Primero harán una parada en la plaza de Flores para realizar un homenaje al papa Francisco.