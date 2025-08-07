Presenta:

Sociedad

|

San Cayetano

Marcha por San Cayetano en contra de Javier Milei: cómo será el recorrido

Este jueves, en el día de San Cayetano, manifestantes en contra de Javier Milei, se movilizarán desde Liniers a Casa Rosada para cerrar la marcha con un acto.

En el Día de San Cayetano, varios manifestantes se movilizaran hacía Plaza de Mayo

En el Día de San Cayetano, varios manifestantes se movilizaran hacía Plaza de Mayo

Juan Mateo Aberastain/MDZ

MDZ Sociedad

En el marco del Día de San Cayetano, el próximo jueves 7 de agosto, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sectores de la Iglesia, la CGT y la CTA encabezarán una movilización en reclamo al presidente de la Nación, Javier Milei. La marcha, que será desde Liniers hasta Plaza de Mayo, tendrá como foco el ajuste salarial y el acuerdo con el FMI.

Estos manifestantes concluirán la marcha con un acto frente a la Casa Rosada, en el día del patrón a quien los fieles se acercan para agradecerle por el empleo o para pedir por un trabajo.

Te Podría Interesar

Dentro de la marcha, que se hará bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, teniendo como base las cosas sobre las que San Cayetano es patrono, el Pan, la Paz y el Trabajo, también integrarán esta peregrinación agrupaciones de jubilados, estudiantes, entre otros.

Cómo será el recorrido de la marcha

La peregrinación que realizarán los manifestantes comenzará en Cuzco y Rivadavia, en Liniers, desde donde buscarán llegar alrededor de las 14 a la Plaza de Mayo, donde concluirá con un acto frente a la Casa Rosada. Primero harán una parada en la plaza de Flores para realizar un homenaje al papa Francisco.

Dentro de esta convocatoria de la UTEP, el comunicado que emitieron expresa: "Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos".

Archivado en

Notas Relacionadas