Nene Revancha: la película argentina que trae una épica oscura de dolor heredado

En el cine nacional, Nene Revancha se planta como un relato áspero y cargado de tensión, donde un ring de box funciona como campo de batalla emocional. La película construye, desde sus primeras escenas, un clima denso que anticipa que la violencia no es solo física, sino también heredada.

En el mapa reciente del cine argentino, pocas películas se atreven a dialogar con la tragedia clásica desde un terreno tan áspero como el boxeo y la marginalidad. Nene Revancha, ópera prima de Gonzalo Demaría, emerge como una obra de pulso firme y sensibilidad sombría, que, desde su estreno con una proyección privada en marzo de 2023 y su paso por el BAFICI, seguido por su presencia en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, consolidó su camino en el circuito independiente hasta llegar a su actual estreno comercial en salas argentinas en este marzo del 2026. El film reúne un elenco sólido encabezado por José Giménez Zapiola, Luciano Cáceres, Brenda Gandini y Eliam Pico, junto a Nahuel Bazán, Chechu Vargas, Cristian Roda, Pablo Pinto, Juan Diego Sagasti, Alberto Sarlo, Lucas Maidana y Sebastián Maidana. El autor y director confirma en este film una voz autoral decidida a incomodar y conmover.

El elenco responde con una intensidad en las actuaciones que evitan el subrayado, apostando por una densidad emocional sostenida. Brenda Gandini compone a Hebe desde una fragilidad que parecer siempre estar al borde de astillarse, pero no lo hace, hay un dolor palpable que no estalla, sino que se filtra en cada gesto, en cada silencio, en una tristeza resignada. Luciano Cáceres, por su parte, entrega una interpretación notable: su “Gallo” Basanta es un hombre atravesado por la culpa, con una fisicidad deteriorada y una ceguera que no solo es corporal sino también moral. Hay en su trabajo una tensión constante entre la brutalidad y la conciencia, entre lo que fue y lo que ya no puede ser. Esa obsesión por su peso y la lucha con la balanza son la metáfora perfecta de lo que le sucede.

Nene Revancha Brenda Gandini Para Gonzalo Demaría, que aquí asume la doble responsabilidad de dirigir y escribir, la película funciona como una declaración estética. Alguien más reconocido por su estadía en el teatro, hace su paso al cine sin un gramo de timidez: construyendo una narrativa que se despega del realismo crudo del género carcelario para buscar una dimensión más poética, casi alegórica. Se percibe en cada decisión, desde el tratamiento del color hasta el ritmo del relato, la intención de elevar la historia hacia una tragedia contemporánea, donde el eco de la Orestíada resuena sin necesidad de citas explícitas. En ese marco, su trabajo con los actores resulta decisivo: Demaría no busca interpretaciones enfáticas, sino presencias que respiren dentro del conflicto. Hay una dirección que parece confiar en el pulso interno de cada intérprete, en la capacidad de sostener silencios, de habitar lo no dicho. Más que imponer un tono, construye un espacio donde los cuerpos y las voces encuentran su propia cadencia, alineados con una visión que privilegia lo sugestivo por sobre lo explicativo, y que entiende al cine como un escenario donde la emoción se insinúa antes de declararse.

Nene Revancha La historia de Orestes “Nene” Rojas no es solo la de un hombre que busca venganza, sino la de alguien atrapado en una cadena de violencia que parece heredarse como un mandato. La cárcel, el ring y la calle funcionan como rincones de un mismo combate: el de una identidad construida en el dolor. El vínculo con el hijo de su enemigo introduce una tensión dramática que no se resuelve en lo obvio, sino que abre grietas en la lógica de la revancha. A medida que avanza, la película abandona la linealidad de la venganza para adentrarse en un campo más incierto: el de la redención. Allí es donde Nene Revancha encuentra su mayor potencia. No hay redenciones fáciles ni moralejas cerradas; hay, en cambio, cuerpos que cargan culpas, decisiones que llegan tarde y una pregunta que sobrevuela cada escena: ¿es posible detener la violencia antes de que se vuelva destino? Quizás aquí se juegue el verdadero corazón de la película: no en la resolución del conflicto, sino en la posibilidad de interrumpirlo. Ese desplazamiento transforma el conflicto en algo más íntimo y, a la vez, más inquietante: ya no se trata de ganar o perder, sino de comprender qué se hace con aquello que nos constituye. La película avanza entonces como una herida que no termina de cerrar, donde cada movimiento parece medir su propio peso moral. En ese tránsito, los personajes quedan expuestos a una fragilidad que no busca consuelo, sino verdad, incluso cuando esa verdad incómoda o desarma.