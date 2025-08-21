Llega el viento Zonda a Mendoza: qué departamentos se van a ver afectados y a qué hora bajará
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en sectores del llano y cordillera. La máxima llegará a los 21°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la llegada del viento Zonda a Mendoza. Según el informe, el fenómeno afectará este jueves a toda la provincia.
"El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", explicó el organismo.
Te Podría Interesar
Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada del viento Zonda
Se prevé que las ráfagas de aire caliente comiencen en horas de la siesta mendocina y se extiendan hasta la noche.
Además de la alerta por viento Zonda también hay una alerta en la cordillera de Las Heras. Esta advertencia del SMN se debe a fuertes nevadas que se registrarán en la tarde del jueves y que podría derivar en el cierre del paso internacional. El SMN advirtió que "el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".
Pronóstico extendido para Mendoza
El viernes 22 de agosto se presentará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y mínima de 8° y máxima de 14°. Se esperan precipitaciones aisladas en el llano y nevadas de intensidad moderada en cordillera por el ingreso de un frente frío.
El sábado 23 llegará con nubosidad en disminución y un ascenso en la temperatura. Las marcas térmicas irán de los 5° a los 15°, con cielo poco nuboso en cordillera.
El domingo 24, en tanto, se mantendrá el buen tiempo con poca nubosidad y heladas parciales por la mañana. La mínima será de 3° y la máxima de 19°, acompañadas por vientos leves del noreste.