Llega el viento Zonda a Mendoza: qué departamentos se van a ver afectados y a qué hora bajará

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en sectores del llano y cordillera. La máxima llegará a los 21°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la llegada del viento Zonda a Mendoza. Según el informe, el fenómeno afectará este jueves a toda la provincia.

"El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", explicó el organismo.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada del viento Zonda Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda Se prevé que las ráfagas de aire caliente comiencen en horas de la siesta mendocina y se extiendan hasta la noche.

mapa_alertas (10) Además de la alerta por viento Zonda también hay una alerta en la cordillera de Las Heras. Esta advertencia del SMN se debe a fuertes nevadas que se registrarán en la tarde del jueves y que podría derivar en el cierre del paso internacional. El SMN advirtió que "el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".

Pronóstico extendido para Mendoza El viernes 22 de agosto se presentará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y mínima de 8° y máxima de 14°. Se esperan precipitaciones aisladas en el llano y nevadas de intensidad moderada en cordillera por el ingreso de un frente frío.