Sube la temperatura en Mendoza y hay alerta por viento Zonda: conocé a qué hora bajará y en dónde

El fin de semana largo cierra en Mendoza con un cielo despejado y aumento de las temperaturas. Además, rige una alerta por Zonda.

El martes tendrá cielo despejado y ascenso de la temperatura en Mendoza.

El martes 24 de marzo, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llegará con temperaturas más altas que las registradas en los últimos días en Mendoza y un cielo mayormente despejado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada con poca nubosidad. La mínima será de 9° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 26° en horas de la tarde. Durante las primeras horas del día se advierte riesgo de heladas en el Valle de Uco y el sur provincial, por lo que se recomienda especial atención en esas zonas.

Después del mediodía la temperatura comenzará a subir por la llegada del viento Zonda, que afectará a Malargüe, San Rafael y General Alvear. El SMN adelantó que cerca de las 16 el viento Zonda azotará a dichos departamentos y además se registrarán vientos con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

mapa_alertas (7) El sur de Mendoza está en alerta por viento Zonda. Este tipo de viento puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas, lo que eleva el riesgo de incendios y complicaciones en rutas.