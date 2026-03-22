Pronóstico: qué provincias están hoy bajo alertas por tormentas, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h

El pronóstico del SMN anticipa un domingo con alertas por tormentas, Zonda y vientos fuertes en varias provincias.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo estará marcado por varias alertas meteorológicas en distintas provincias del país. La inestabilidad se hará sentir con tormentas en el Litoral, un episodio de viento Zonda en Cuyo y fuertes ráfagas en sectores cordilleranos y del oeste.

La primera advertencia rige por tormentas en Entre Ríos y Santa Fe. Según informó el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.

Además, hay alerta por lluvias en Chubut. De acuerdo con la información difundida, se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, también con abundante agua en poco tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. En esa provincia, los acumulados previstos también rondan entre 40 y 70 mm, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

mapa_alertas (5) El pronóstico adelantó qué provincias recibirán fenómenos meteorológicos adversos hoy. SMN Otro de los fenómenos destacados será el viento Zonda en San Juan y Mendoza. El SMN advirtió que se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Por último, rige una alerta por vientos en Mendoza, San Luis y zonas de la cordillera de San Juan y La Rioja. En el área cordillerana se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. En tanto, hacia el este de Mendoza y San Luis se esperan vientos del sector sur de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.