Baja la temperatura en Mendoza: de cuánto será la mínima y máxima este lunes

El inicio de semana llega con descenso de la temperatura en Mendoza, cielo algo nublado y viento del sur. En cordillera se esperan nevadas.

El lunes se registrará un descenso de la temperatura, acomañados con vientos del sectur sur.

El lunes cambia el tiempo en Mendoza después de un domingo caluroso. El pronóstico Servicio Meteorológico Nacional adelantó que la jornada comenzará con un descenso de la temperatura y un ambiente más fresco.

Será una jornada nublada y ventosa. La mínima será de 10° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 22° en horas de la tarde. A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur.

En el llano no se esperan precipitaciones, pero en la zona de cordillera sí se prevén nevadas, en un contexto de tiempo inestable en alta montaña.