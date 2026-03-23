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Baja la temperatura en Mendoza: de cuánto será la mínima y máxima este lunes

El inicio de semana llega con descenso de la temperatura en Mendoza, cielo algo nublado y viento del sur. En cordillera se esperan nevadas.

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El lunes se registrará un descenso de la temperatura, acomañados con vientos del sectur sur.

El lunes se registrará un descenso de la temperatura, acomañados con vientos del sectur sur.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El lunes cambia el tiempo en Mendoza después de un domingo caluroso. El pronóstico Servicio Meteorológico Nacional adelantó que la jornada comenzará con un descenso de la temperatura y un ambiente más fresco.

Será una jornada nublada y ventosa. La mínima será de 10° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 22° en horas de la tarde. A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur.

En el llano no se esperan precipitaciones, pero en la zona de cordillera sí se prevén nevadas, en un contexto de tiempo inestable en alta montaña.

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El inicio de semana en Mendoza estar&aacute; marcado por temperaturas bajas seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

El inicio de semana en Mendoza estará marcado por temperaturas bajas según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viento será un factor clave durante toda la jornada, aportando una sensación térmica más baja y consolidando el cambio de condiciones tras el fin de semana.

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