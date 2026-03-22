Pronóstico: así estará el clima en Mendoza en el comienzo de la semana

El inicio de la semana en Mendoza estará marcado por condiciones cambiantes, según el último pronóstico difundido por la Dirección de Contingencias Climáticas.

El inicio de la semana en Mendoza estará marcado por condiciones cambiantes, según el último pronóstico difundido por la Dirección de Contingencias Climáticas. Para este lunes se espera una jornada algo nublada y con presencia de viento, acompañada por un descenso en la temperatura respecto a días anteriores.

Durante el lunes, los vientos soplarán con intensidad moderada desde el sector sur, rotando hacia el noreste con el correr de las horas. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10 grados. En la zona cordillerana, en tanto, se prevé poca nubosidad y condiciones relativamente estables.

Para el martes, el panorama cambiará de manera notoria en Mendoza, con un ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 28 grados. El pronóstico indica buen tiempo en general, con cielo mayormente despejado y vientos leves provenientes del noreste, lo que contribuirá a una jornada más agradable.