Así fue el complejo cruce del reactor por el puente de la ruta 15: 656 toneladas, 2 milímetros de flexión y 40 minutos de demora

Así fue la crucial maniobra del reactor. La flexión del puente fue la calculada y recuperó su estado normal en 40 minutos.

En una operación de precisión que conjugó logística, ingeniería y planificación milimétrica, el reactor de 456 toneladas destinado a la refinería de Luján de Cuyo (propiedad de YPF) superó exitosamente uno de los obstáculos más complejos de su traslado: el cruce del primer puente sobre la Ruta 15. La carga total, sumando el camión transportador, las cunas de sostén y el equipo mismo, alcanza las 656 toneladas, poniendo a prueba la resistencia de la estructura. El puente está construido para soportar un peso mucho menor, por lo que fue necesario un operativo especial.

El plan para cruzar el primer puente sobre la Ruta 15 del reactor fabricado por IMPSA se completó con una flexión de 2 mm de esa estructura, tal como fue proyectado en las pruebas técnicas. Inmediatamente después, comenzó el desmontaje de los refuerzos para su reutilización en el próximo puente, que tiene mayor longitud.

Video: así fue el cruce más riesgoso del reactor Traslado de drone de IMPSA Video: Eduardo Bin Eduardo Bin Cómo actúa la flexión de un puente El traspaso del equipo por el puente fue uno de los desafíos más importantes del operativo. Antes de ejecutarlo fue necesario un complejo trabajo de ingeniería en el que se calculó el desempaño que tendrían los materiales. Por eso, por ejemplo, se calcula la "flexibilidad" del puente. El comportamiento del puente fue exactamente el previsto por los equipos técnicos. Durante el cruce, la calzada experimentó una flexión máxima de 2 milímetros. Este resultado fue consistentemente monitoreado con mediciones realizadas cada diez minutos, antes, durante y después de la maniobra, confirmando que todo se desarrolló dentro de los parámetros de seguridad establecidos.

flexion Así funciona la flexión. Las medidas fueron coordinadas por un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza, agentes de los municipios involucrados y Vialidad Nacional. Estamos hablando de mediciones de ingeniería mecánica que explican el funcionamiento de cualquier puente. La particularidad en esta ocasión es principalmente el peso: no todos los días un puente sostiene más de 600 toneladas.

puente ruta 7 ruta 14 reactor impsa 8 Así es la estructura que refuerza el puente. MILAGROS LOSTES - MDZ Antes de realizar el operativo se realizó una prueba de esfuerzo, o prueba de carga, con cuatro camiones que sumaban aproximadamente 200 toneladas. En ese ensayo, la flexión medida fue de 1 mm, lo que permitió a los ingenieros modelar y predecir el comportamiento bajo la carga real. Cuarenta minutos después de que el convoy completara el paso y se encontrara a unos 20 metros, las mediciones confirmaron que el puente había regresado por completo a su estado original, sin deformaciones residuales.