En qué consiste el procedimiento que demora el avance del reactor de IMPSA

El traslado de un reactor fabricado por la empresa Impsa para la destilería de YPF tomó la portada de los diarios el viernes pasado, cuando comenzó la primera etapa tras su salida de la empresa ubicada en el carril Rodríguez Peña. Una procesión de autos y personas que observaban cómo prácticamente a paso de hombre se avanzaba con la carga, montada en un acoplado con un sinfín de ruedas.

Se esperaba que para este domingo la noticia sea su arribo a la propia refinería ubicada en calle Brandsen de Luján, pero por el contrario la noticia fue el estancamiento de la "procesión" en la intersección de la Ruta Nacional N°7 y la Ruta Nacional N°40, sobre la lateral de esta última arteria. ¿El motivo? La necesidad de un análisis exhaustivo acerca de si la carga podrá atravesar los puentes de la Ruta 7 cuando gire hacia allí en dirección al oeste.

Sucede que el reactor es una estructura de nada menos que 456 toneladas y 40 metros de largo. Logró atravesar con éxito el puente de Ruta 40 sobre el Río Mendoza pero hay incertidumbre sobre cómo puede llegar a reaccionar en las otras estructuras.

Para eso, la empresa contratada le presentó el viernes pasado a la Dirección Nacional de Vialidad un informe técnico que en este momento se encuentra en evaluación por parte de esa dependencia nacional, que será la encargada de dar el ok en base a sus propios análisis de peso y dimensiones.

Este estudio puede demorar y es eso lo que detiene el avance hasta el momento. En un comunicado, Vialidad nacional desmintió que se trate de un problema de demoras administrativas sino que señalaron que es una cuestión de "seguridad".

Operativo traslado reactor IMPSA YPF Operativo traslado reactor IMPSA YPF Gentileza Eduardo Bin

El camino del reactor

El traslado del reactor inició el viernes. El convoy partió desde la planta de Impsa en el carril Rodríguez Peña, alterando el tránsito habitual de la zona con un megaoperativo. En el Acceso Sur en intersección con calle Boedo llegó a su primera parada. La Policía de Mendoza y los municipios de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo coordinaron los desvíos.

El sábado se retomó en esa intersección y contó con el desafío de superar los puentes de Bulnes, Anchorena, Olavarría y el más desafiante: el del Río Mendoza. Se detuvo antes de la YPF de Perdriel esperando por la tercera etapa que iba a implementarse el domingo, hasta la destilería, la cual fue cancelada. El reactor permanecerá en esa ubicación bajo la custodia del personal de la empresa responsable.

impsa traslado reactor destileria ypf (2) ALF PONCE MERCADO / MDZ

"El traslado del reactor de IMPSA se encuentra momentáneamente demorado debido a la necesidad de realizar estudios técnicos de peso y dimensiones que aseguren el cruce seguro de la carga sobre los puentes de la RN 7, en la provincia de Mendoza".

"La empresa a cargo del transporte presentó el viernes 15 de agosto un estudio técnico que actualmente está siendo evaluado por Vialidad Nacional, con el compromiso de otorgar la aprobación con la mayor celeridad y rigurosidad profesional".

"Estos trabajos de precisión resultan indispensables para resguardar las estructuras viales y a los usuarios, por lo que el atraso responde exclusivamente a cuestiones de seguridad y no a demoras administrativas".