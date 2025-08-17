El reactor de Impsa cruzó el río Mendoza, pero ahora lo detiene una autorización
El convoy del equipo más pesado de Argentina completó con éxito su primera etapa, pero no finalizará su viaje este domingo.
El traslado del reactor fabricado por Impsa para la destilería de YPF completó sus dos primeras etapas, pero su fase final quedó en espera. El operativo, que inició el viernes y avanzó con éxito el sábado, no continuó este domingo por la falta de una autorización para avanzar sobre la Ruta Internacional 7.
El viernes, el convoy partió desde la planta de Impsa en el carril Rodríguez Peña. El operativo alteró el tránsito en su recorrido y llegó a su primera parada, en la calle Boedo y Acceso Sur. La Policía de Mendoza y los municipios de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo coordinaron los desvíos.
El sábado, la operación se reanudó y completó su segunda etapa. El convoy atravesó la calle Boedo y enfrentó el desafío de cruzar el lecho del río Mendoza. El reactor, una estructura de 456 toneladas y 40 metros de largo, superó el obstáculo y llegó a su segunda parada, cerca de la estación de servicio, en la intersección de las rutas 7 y 40.
La tercera y última fase del traslado no se completará este domingo como estaba previsto. La operación se suspendió debido a la falta de una autorización de Vialidad. El reactor permanecerá en su ubicación actual bajo la custodia del personal de la empresa responsable. El equipo tiene el objetivo de producir combustible diésel de ultra bajo contenido de azufre.