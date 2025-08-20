La tarea maratónica y a contrarreloj para que el reactor de Impsa avance y no haga colapsar un puente.

Intentan que continúe el operativo histórico del traslado del reactor HG-D-3501 fabricado por Impsa para YPF. Con 456 toneladas y casi 40 metros de largo, se trata de la pieza más pesada movilizada por rutas nacionales, pero su viaje quedó interrumpido de manera inesperada.

El recorrido se frenó en la Ruta 40 antes de la intersección con la Ruta 7 (frente a calle Los Ciruelos por la lateral oeste), donde la estructura permanecerá hasta que finalicen los trabajos de apuntalamiento en el puente. El inconveniente surgió porque el puente de la Ruta Nacional N°7 sobre la Ruta Provincial N°15 (entre Agrelo y Perdriel) no estaba en condiciones de soportar el peso, ya que tolera únicamente 40 toneladas.

Desde este miércoles por la mañana comenzaron las tareas de apuntalamiento en la zona crítica para garantizar que el traslado pueda continuar. Si no aparecen nuevos imprevistos, el paso sobre el puente podría completarse este viernes, lo que permitiría retomar la marcha hacia la refinería.

Vialidad Nacional informó que la autorización para atravesar el puente fue presentada por la empresa transportista el mismo día que comenzó el operativo. Esa demora generó un cuello de botella que ahora intenta destrabarse.

El reactor está destinado a la unidad HDS II de la refinería de Luján de Cuyo, que busca reducir el azufre en el diésel a 10 partes por millón. El retraso no solo afecta el cronograma del traslado, sino también la puesta en marcha de esa infraestructura industrial clave para la producción energética.

El operativo, que en principio estaba calculado en tres días, ya duplicó su plazo y todo indica que se extenderá aún más. El convoy se mueve a una velocidad promedio de 4 a 5 km/h, lo que hace que cualquier demora se multiplique.

Según pudo consultar MDZ con empresas de servicios de fibra óptica, el traslado fue modificado en varias ocasiones desde 2024 de acuerdo con las indicaciones de los prestadores por los puntos en los que no sería posible que el reactor circule cómodamente. Por lo que el traslado por dicho recorrido estaba pactado desde hace tiempo, lo cual hace sorpresivo el percance del puente de la Ruta Provincial N°15.

El comunicado completo de Vialidad

"El traslado del reactor de IMPSA se encuentra momentáneamente demorado debido a la necesidad de realizar estudios técnicos de peso y dimensiones que aseguren el cruce seguro de la carga sobre los puentes de la RN 7, en la provincia de Mendoza".

"La empresa a cargo del transporte presentó el viernes 15 de agosto un estudio técnico que actualmente está siendo evaluado por Vialidad Nacional, con el compromiso de otorgar la aprobación con la mayor celeridad y rigurosidad profesional".

"Estos trabajos de precisión resultan indispensables para resguardar las estructuras viales y a los usuarios, por lo que el atraso responde exclusivamente a cuestiones de seguridad y no a demoras administrativas".