Fentanilo contaminado: el intendente de Rosario vinculó a Furfaro con el narcotráfico

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló sobre las detenciones de Ariel García Furfaro y el personal de HLB Pharma por la causa del fentanilo contaminado.

Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario, se refirió a las recientes detenciones de Ariel García Furfaro, sus dos hermanos y directivos del laboratorio HBL Pharma por la causa del fentanilo contaminado, que ya dejó (por lo menos) 96 muertes confirmadas hasta el momento.

El intendente santafesino abordó la cuestión de las detenciones por el escándalo del fentanilo debido a que la Municipalidad de Rosario es querellante en la causa y señaló que "las detenciones por Fentanilo no van a ser las últimas ni las únicas”.

“Los informes del Malbrán y de la Corte confirman que la contaminación se dio en el marco del laboratorio", expresó en radio LT3 Rosario AM680, y agregó: "Ayer el juez tomó medidas importantísimas a partir de estas detenciones. Es una causa compleja, con muchísimos informes y carpetas que se van sumando. Entiendo que no van a ser las últimas ni las únicas detenciones”.

image Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma, el principal acusado por la causa del fentanilo contaminado. X García Furfaro tendría vínculos con el narcotráfico, según el intendente de Rosario El intendente Javkin vinculó directamente la investigación con la explosión del laboratorio Apolo en Rosario. “La historia de Apolo tiene que ver con esto. La condena a García Furfaro y sus socios, que terminaron haciendo probation limpiando el Museo del PJ de San Nicolás, les permitió seguir en el rubro de droguerías y fabricación de medicamentos, y eso hoy deriva en esta causa”, señaló.

A su vez, el funcionario recordó un informe de la Aduana que expuso fallas graves en la manipulación de la base de fentanilo. En esa línea, reiteró que siempre existieron sospechas sobre los vínculos de Furfaro con el narcotráfico en Rosario: “Él mismo confirmó esa relación, mencionando a Segovia y a Alvarado como ‘dos pobres tipos’”, remarcó.