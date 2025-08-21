Estafas: alerta por un virus de una famosa aplicación que puede robar tus datos

Se trata de un virus dentro de WinRAR, que es utilizada en celulares y computadoras en todo el mundo. Advirtieron por el riesgo de un ciberataque.

En las últimas horas, un conocido laboratorio de ciberseguridad confirmó una noticia que elevó el alerta por estafas en todo el mundo. Se trata de un virus en WinRAR, una de las aplicaciones más empleadas en computadores y teléfonos. Aseguran que podría complicar la seguridad de millones de usuarios.

El descubrimiento se dio el pasado 18 de julio, cuando los expertos del laboratorio de ESET identificaron una vulneración de la seguridad.

Esto quiere decir que los ciberdelincuentes podían ocultar un malware o virus dentro de los archivos comprimidos ".RAR". Estos podían aparentar ser documentos legítimos como currículums vitae que eran enviados por email.

Cómo operaba el ataque a través del virus Al descomprimir el archivo, WinRAR no solo extraía el documento visible, sino también otros archivos ocultos: una DLL maliciosa que se guardaba en la carpeta temporal del sistema y un acceso directo (archivo LNK) que se activaba automáticamente al iniciar Windows. Así, el malware se mantenía activo incluso tras reiniciar el equipo.

Computadora pantallas tecnología.jpg El hackeo es instantáneo mediante este virus. Este tipo de ataque se aprovechaba de una técnica avanzada conocida como path traversal mediante Alternate Data Streams (ADS), lo cual dificultaba su detección por parte de los antivirus tradicionales.