¿Independiente o U. de Chile? La tajante postura de Alianza Lima del rival en cuartos de la Sudamericana

Mientras se espera por el fallo de la Conmebol, el presidente de Alianza Lima dio su opinión sobre quién debería ser descalificado entre Independiente y U. de Chile.

Los escalofriantes incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile en el Libertadores de América el pasado miércoles dejaron un gran interrogante desde el plano deportivo. Y es que los dos equipos, entre otras medidas muy severas que analiza la Conmebol en base al expediente que les abrió, corren con altísimas chances de ser descalificados de la Copa Sudamericana.

Mientras la casa madre sigue investigando lo sucedido en Avellaneda para dar un veredicto final (se especula con que el fallo saldrá durante la fecha FIFA de septiembre), el que se expresó al respecto fue Jorge Zúñiga, el presidente de Alianza Lima, club que espera por una definición para conocer a su rival en los cuartos de final del certamen.

En primera instancia, el mandamás del elenco peruano explicó que el ente judicial de la Conmebol se tomará un buen tiempo para comunicar la decisión final dado a los largos procedimientos que debe realizar antes: “El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación y luego les da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”, manifestó en el canal de TV Willax.

El presidente de Alianza Lima pidió por la descalificación de la U. de Chile En paralelo, Zúñiga sorprendió a todos al sentar postura sobre quién debería ser el eliminado de la Copa y, por ende, el rival de Alianza Lima en la llave de cuartos: "Al equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se lo imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos, y la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia”, comenzó diciendo.

Enseguida, el presidente del equipo de Perú argumentó: "Si se le dan los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo genero actos de violencia para poder pasar", dando a entender que, en caso de haber un clasificado, debería ser Independiente.