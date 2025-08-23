Cuándo saldrá el fallo de la Conmebol y la distinta sanción que podrían recibir Independiente y la U. de Chile

Conmebol define la sanción que le aplicará a ambos equipos tras la feroz y brutal pelea que se desató el pasado miércoles en el Libertadores de América.

Los hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron una de las peleas más escandalosas y vergonzosas en la última década del deporte. Durante el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fanáticos de ambos clubes tuvieron un feroz y brutal encontronazo que terminó con 18 personas heridas, más de 100 chilenos presos, un estadio totalmente destrozado y el partido suspendido.

Ante esta situación, desde la Aprevide le comunicaron al Rojo que no había garantías para el duelo de este domingo a las 20:30 frente a Platense por la sexta fecha del torneo Clausura y es por ese motivo que el encuentro se postergó. Ahora, con esta noticia, desde la dirigencia del Rey de Copas esperan el fallo de la Conmebol para ver si quedaron eliminados o siguen en el certamen continental.

El pasado viernes, el presidente Néstor Grindetti, el secretario general, Daniel Seoane, el dirigente Carlos Montaña y el abogado Maximiliano Walker regresaron de Paraguay tras presentar el descargo del club en el cual pidieron los puntos aduciendo que la parcialidad chilena inició el conflicto. No obstante, desde la máxima autoridad del fútbol en Sudamérica creen que ambos son responsables por lo que es muy probable que la decisión final sea eliminar a ambos equipos de la Copa Sudamericana y en este caso, Alianza Lima avanzaría directamente a semifinales.

Cuando sale el fallo de la Conmebol y la durísima sanción que podría recibir Independiente independiente u de chile La Conmebol dará a conocer el fallo el próximo miércoles tras los incidentes entre Independiente y a la U de Chile. Fotobaires Pero eso no es lo peor para Independiente, ya que los dirigidos por Julio Vaccari podría ser marginados de los torneos Conmebol en 2026 y hasta 8 partidos a puertas cerradas para cuando regrese a una competencia continental, según informó el Diario Olé. Esto se debe a que en el informe preliminar de la Conmebol, aseguraron que “el cuadro local es más responsable de los incidentes” por lo que la mayor sanción recaería en ellos.