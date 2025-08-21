El fuerte comunicado de la Universidad de Chile que acusa a Independiente: "Sancionen a quienes no cumplieron"

Universidad de Chile apuntó contra el Rojo y la policía tras la batalla campal en Avellaneda: detalló el estado de sus hinchas heridos y exigió sanciones.

La noche del miércoles 20 de agosto quedará marcada como una de las más tristes en la historia reciente del fútbol sudamericano. En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el partido entre Independiente y Universidad de Chile terminó suspendido luego de una batalla campal en la tribuna Sur Alta que dejó decenas de heridos y un escándalo internacional.

Horas después, la "U" emitió un comunicado oficial donde detalló la situación de sus hinchas y apuntó directamente contra el club organizador y las fuerzas de seguridad. “La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol. Una vez que Conmebol canceló el partido por falta de garantías del equipo organizador y de las autoridades locales, nuestro club se enfocó en conocer la situación de nuestros fanáticos afectados”, expresaron.

El nuevo comunicado de la Universidad de Chile Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/1958654303272673592?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958654303272673592%7Ctwgr%5E4d2cf1d35bf5e3c46448696f19a8cf9f196b4633%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ffutbol-internacional%2Fsudamericana%2Fnuevo-comunicado-universidad-chile-independiente-copa-sudamericana_0_S9Yo4FtI9B.html&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial sobre lo ocurrido anoche en Avellaneda https://t.co/XjMbzgqXqB — Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025 En el texto se incluyó un parte médico que llevó alivio a las familias: de los 19 hospitalizados, 16 ya fueron dados de alta y el único caso de riesgo vital mostró una notable mejoría tras una cirugía por fractura de cráneo. También se confirmó que dirigentes del club recorrieron hospitales y comisarías en Avellaneda y Sarandí junto a la cónsul chilena Andrea Concha para asistir a los hinchas lesionados y detenidos.

Además, el comunicado denunció la falta de resguardo y el accionar de la hinchada local. “Hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. También destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores. Nos llama la atención que, con las crudas imágenes que han circulado, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local”.