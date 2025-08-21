La llamativa respuesta de Grindetti sobre por qué no hubo un pulmón en la tribuna visitante: "Preferimos darle a la U. de Chile una..."

Tras los lamentables hechos, Néstor Grindetti viajó a la sede de la Conmebol en Paraguay. Su particular justificación sobre la falta de prevención en el Libertadores de América.

El miércoles se vivió un nuevo lamentable hecho de violencia extrema entre las hinchadas de Independiente y la Universidad de Chile en la revancha de octavos de Copa Sudamericana que, de momento y por fortuna, no tuvo víctimas fatales. Las imágenes de lo sucedido son realmente escalofriantes y se espera que en los próximos días la Conmebol tome una determinación.

En ese sentido, este jueves Néstor Grindetti, presidente del Rey de Copas, viajó a Paraguay junto a una comitiva del club para hablar en representación de la institución y dar su versión de los hechos. Al llegar a Asunción, fue interceptado por un móvil de TyC Sports, se expidió al respecto y, al igual que en las declaraciones que hizo anoche luego del cancelación del partido, se eximió de responsabilidades.

Grindetti llegó a Paraguay para "defender los intereses de Independiente" Grindetti llegó a Paraguay para "defender los intereses de Independiente" "El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas de Chile. Venimos a contar qué nos pasó y a defender los intereses de Independiente y su gente. Está claro en las imágenes que el vandalismo lo cometieron los chilenos desde que empezó el partido", aseguró el máximo dirigente del Rojo en primer término.

"No tenemos reunión pactada con Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) ni nadie en específico sino que venimos a ponernos a disposición", aclaró a continuación. Y dejó en claro cuál va a ser la postura que van a tomar y los reclamos que harán: "Vamos a defender todos los derechos de Independiente, pedir los puntos y que no recibamos ningún tipo de castigo. Que el castigo sea para los que realmente hicieron el vandalismo".

La explicación de Grindetti sobre por qué no hubo pulmón en la tribuna visitante La explicación de Grindetti sobre por qué no hubo pulmón en la tribuna visitante Luego, en diálogo con el periodista Ariel Senosiain, se refirió a cómo decidieron las ubicación de la hinchada de la U, la cual facilitó que pudieran arrojar objetos al público del Rojo: "Nosotros pusimos una tribuna completa a disposición de los visitantes, lo que fue consensuado por los dos clubes y la Conmebol. A nosotros en Chile no nos dieron una tribuna completa y solo nos separaba una reja con dos metros entre una hinchada y la otra. Nuestra hinchada fue impecable".