A 4 días de la barbarie, difunden un impactante video de cómo cayó el hincha de la U. de Chile al arrojarse al vacío

El video difundido muestra el momento en que el hincha cae desde la tribuna del estadio Libertadores de América.

A cuatro días de los violentos incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un nuevo video volvió a generar conmoción en ambos países.

Las imágenes muestran el instante en que Gonzalo Felipe Alfaro Erazo, hincha chileno de 33 años, cae desde una de las tribunas altas del estadio Libertadores de América. El hecho ocurrió en medio de los enfrentamientos que se produjeron en las gradas y que dejaron varios heridos, lo que puso en la mira tanto la seguridad del club como el operativo policial.

En las imágenes, se observa al hincha intentando escapar en medio de los incidentes. Según aseguran, con lesiones en su rostro terminó lanzándose al vacío en un desesperado intento por huir.

Alfaro fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde debió ser operado por traumatismo craneoencefálico grave, fracturas y hundimiento de cráneo. Actualmente permanece en estado crítico, bajo observación médica permanente.