El enojo de una vecina por los festejos del aniversario de la Arístides
Cansada de que arrojen basura frente a su casa, la mujer comenzó a "devolverle" los residuos a quienes pasaban por el lugar.
La tradicional avenida Arístides Villanueva volvió a convertirse en el epicentro de la noche mendocina durante la celebración de su octavo aniversario, un evento que reunió a miles de personas entre vecinos y turistas. A pesar de las nubes que amenazaban con lluvia durante las primeras horas de la jornada, el festejo siguió adelante con una gran convocatoria que llenó veredas y bares de la Quinta Sección.
El clima festivo se sostuvo durante toda la noche con música en vivo y presentaciones que animaron a los asistentes. Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, junto al DJ Ezequiel Arias, marcaron el ritmo de una velada que convirtió a la Arístides Villanueva en una gran pista urbana. Entre el público también se pudo ver al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien recorrió la zona y se sumó a los festejos junto a los presentes.
Sin embargo, cuando la noche se acercaba a su final, una escena inesperada rompió por unos minutos con el clima de celebración. En una vivienda ubicada en la esquina de Belgrano y Arístides Villanueva, una vecina expresó su enojo por la basura que, según denunciaba, algunos asistentes arrojaban frente a su casa durante el evento.
Mirá el video:
Cansada de la situación, la mujer abrió la ventana de su domicilio y comenzó a lanzar los residuos nuevamente hacia la calle, en dirección a quienes pasaban por el lugar. La reacción sorprendió a varios transeúntes que no entendían lo que ocurría mientras intentaban continuar su camino entre la multitud que todavía permanecía en la zona.
La escena fue registrada por algunos de los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El video, que muestra el momento de tensión y la reacción de quienes caminaban por la zona, terminó volviéndose viral, sumando un episodio insólito a una noche que, en general, estuvo marcada por la música, la fiesta y la masiva presencia de público en la Arístides Villanueva.