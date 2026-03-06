El enojo de una vecina por los festejos del aniversario de la Arístides

Cansada de que arrojen basura frente a su casa, la mujer comenzó a "devolverle" los residuos a quienes pasaban por el lugar.

La tradicional avenida Arístides Villanueva volvió a convertirse en el epicentro de la noche mendocina durante la celebración de su octavo aniversario, un evento que reunió a miles de personas entre vecinos y turistas. A pesar de las nubes que amenazaban con lluvia durante las primeras horas de la jornada, el festejo siguió adelante con una gran convocatoria que llenó veredas y bares de la Quinta Sección.

El clima festivo se sostuvo durante toda la noche con música en vivo y presentaciones que animaron a los asistentes. Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, junto al DJ Ezequiel Arias, marcaron el ritmo de una velada que convirtió a la Arístides Villanueva en una gran pista urbana. Entre el público también se pudo ver al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien recorrió la zona y se sumó a los festejos junto a los presentes.

Sin embargo, cuando la noche se acercaba a su final, una escena inesperada rompió por unos minutos con el clima de celebración. En una vivienda ubicada en la esquina de Belgrano y Arístides Villanueva, una vecina expresó su enojo por la basura que, según denunciaba, algunos asistentes arrojaban frente a su casa durante el evento.

Mirá el video: Enojo vecina Arístides Cansada de la situación, la mujer abrió la ventana de su domicilio y comenzó a lanzar los residuos nuevamente hacia la calle, en dirección a quienes pasaban por el lugar. La reacción sorprendió a varios transeúntes que no entendían lo que ocurría mientras intentaban continuar su camino entre la multitud que todavía permanecía en la zona.