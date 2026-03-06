Viñateros y productores recibieron un homenaje en la previa de la Fiesta de la Vendimia

Este jueves a las 19.00, el Teatro Griego Frank Romero Day fue escenario de un homenaje especial dedicado a quienes trabajan la tierra todos los días: los viñateros mendocinos. La actividad formó parte del calendario de la Vendimia 2026 y buscó reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que sostienen la producción vitivinícola de la provincia.

El encuentro fue impulsado por la Subsecretaría de Cultura y reunió a trabajadores de fincas, productores y autoridades provinciales en uno de los espacios más emblemáticos de Mendoza. El objetivo fue visibilizar el rol que cumplen los viñateros en la historia y el presente de la Vendimia , una celebración que este año transita su 90° aniversario.

Para muchos de los invitados, la experiencia tuvo un significado especial: pudieron ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day y recorrer sus instalaciones desde adentro.

Durante la actividad, funcionarios del Gobierno de Mendoza guiaron a los viñateros por distintos sectores del teatro. El recorrido incluyó espacios técnicos, camarines y áreas de producción que forman parte del funcionamiento interno del espectáculo vendimial.

De esta manera, los trabajadores del sector vitivinícola pudieron ver de cerca el detrás de escena de una celebración que, durante décadas, observaron desde las gradas o por televisión. Para muchos de ellos fue la primera vez dentro del lugar que simboliza la fiesta más importante de la provincia.

La propuesta también buscó generar un momento de encuentro y reconocimiento para quienes sostienen el trabajo en las fincas. Más allá del espectáculo artístico, la Vendimia nace del esfuerzo cotidiano de quienes cultivan la vid y hacen posible la cosecha.

Un reconocimiento que se repite cada Vendimia

homenaje a viñateros (2)

Este homenaje forma parte de una iniciativa que el Gobierno provincial realiza desde hace varios años en la previa del acto central. La propuesta se organiza junto a los municipios, que nominan a viñateros, obreros de finca, cosechadores o encargados que nunca hayan participado de la Vendimia desde el interior del Teatro Griego.

Según explicó en ediciones anteriores Laura Uano, directora de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Cultura, el objetivo del encuentro es que los verdaderos protagonistas de la Vendimia puedan vivir la fiesta desde adentro al menos una vez en la vida. La actividad suele desarrollarse en un formato íntimo y con fuerte carga emocional.

En ese contexto, el reconocimiento busca poner en valor el trabajo diario en las fincas, especialmente en tiempos de cosecha. La Vendimia no solo celebra el fruto de la vid, sino también el esfuerzo de generaciones de mendocinos que han cultivado la tierra y construido una tradición que hoy forma parte de la identidad colectiva de la provincia.