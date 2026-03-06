Cómo queda el cronograma de la Fiesta de la Vendimia y qué hacer con las entradas luego de la suspensión

El Acto Central se posterga al domingo, pero el show de Luciano Pereyra no se mueve. Qué hacer con las entradas.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia se suspendió por el pronóstico de lluvia y obligó a modificar la agenda de todas las actividades que se realizan en el teatro griego Frank Romero Day. El cambio más “dramático” es el del Acto Central y su confluencia con el show de Luciano Pereyra.

En realidad la complejidad mayor la tendrán las personas que tenían entradas para el domingo y no podrán usarlas: el domingo serán válidos los ticket del Acto Central, es decir del sábado. La repetición del espectáculo vendimial se hará el miércoles. Los shows del lunes y martes, que son de gestión privada, no tendrán modificaciones.

Pablo Mariano Perri Pablo Perri es el director de "90 cosechas de una misma cepa". Cómo queda “90 cosechas de una misma cepa”, el Acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y la coronación de la reina se hará el domingo en el teatro griego Frank Romero Day. El mismo domingo, tras la coronación, actuará Luciano Pereyra.

Las entradas válidas para ese día son las vendidas originalmente para el sábado. Quienes tenían entradas para el domingo podrán solicitar el reintegro del dinero a través de la web, en el sitio de Entrada Web.

Shows Los shows previstos para lunes y martes no tienen cambios.