Vendimia 2026: una multitud disfrutó la Vía Blanca de la Reinas

La Vía Blanca de las Reinas es el evento oficial que abre el fin de semana de Vendimia en Mendoza. Los carros de los 18 departamentos llenaron de luces, color, música y alegría las calles de la Ciudad de Mendoza donde vecinos y turistas disfrutaron de una noche distinta.

Los canastos y los carteles con palabras de aliento para su candidata favorita coparon las calles y veredas, también las niñas -y no tan pequeñas- con coronas. El comienzo del desfile estuvo a cargo de la Banda de Música “Cabo 1° Gustavo Ramet” de la Policía de Mendoza, una de las más antiguas del país. Desde hace 89 años, la Banda de Música de la Policía de Mendoza se presenta de manera ininterrumpida en todas las ediciones de la Vía Blanca y del Carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Luego, como es tradición, la Virgen de la Carrodilla fue escoltada por la Federación Gaucha de Mendoza “General San Martín”. La institución cuenta con 40 años de historia, aunque los gauchos han acompañado a la Vendimia desde sus inicios. Junto a la Federación Gaucha participaron varios centros tradicionalistas.

Alegría En La Vía Blanca. El desfile de los carros departamentales es una de las atracciones más importantes del fin de semana de vendimia. En cada carro va la reina departamental que buscará la corona nacional en el Acto Central.

El recorrido de la Vía Blanca