Vendimia 2026: suspenden el Acto Central por pronóstico de lluvias y tormentas

El Gobierno de Mendoza decidió suspender la Fiesta de la Vendimia por las lluvias y tormentas que se esperan para el sábado a la noche. Nuevas fechas.

Por la alta probabilidad de lluvias y tormentas para el sábado, el Gobierno de Mendoza decidió suspender el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Los encargados de dar la noticia fueron el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, en conferencia de prensa en el auditorio Ángel Bustelo.

MINISTRO DE EDUCACIÓN TADEO GARCÍA 7 El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. MILAGROS LOSTES - MDZ Pronóstico de lluvias para el sábado Esta mañana, el meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos aseguró en Radio MDZ que los modelos indican tormentas para el sábado 7 de marzo a la noche. "Se viene algo bastante complicado. He estado viendo los mapas meteorológicos para mañana a la noche y es muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas sobre todo a partir de las 20 en la Ciudad de Mendoza y en la zona del teatro griego Frank Romero", dijo.

"Mañana a la mañana estará mayormente nublado, hay posibilidad de lloviznas aisladas y la máxima será de 27 grados. El domingo estará parcialmente nublado y se mantienen las lluvias pero tiende a mejorar para la noche", agregó con respecto a la pronóstico para el fin de semana.

Acto Central vendiimia 2020 - 22.jpg El Acto Central es el más esperado de los festejos vendimiales. Archivo MDZ El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia Este año se celebran 90 años de la Fiesta de la Vendimia bajo el nombre “90 cosechas de una misma cepa”. Además de espectáculo, esa noche se llevan a cabo la elección y la coronación de la soberana nacional 2026. En la previa estarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

"La Fiesta de la Vendimia es, desde hace 90 años, un gesto de amor hacia nuestra propia historia. Es la forma en que un pueblo decide mirarse y reconocerse, dejar que la memoria hable a través de los colores, la música y las voces que se entrelazan en cada edición. Cada año, algo despierta emociones distintas: una imagen que sorprende, una melodía que conmueve, un instante que queda guardado sin que uno lo busque. Al final, son esos recuerdos que se vuelven parte de nosotros donde se encuentra su verdadera razón de ser", dijo director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Pablo Mariano Perri.