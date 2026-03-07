Historias, alegría y tradición: las postales que dejó la Vía Blanca de las Reinas

Decir que la Vendimia es la fiesta máxima de los mendocinos no es en vano. En su 90º aniversario, miles de mendocinos y turistas colmaron las calles de la Ciudad de Mendoza para presenciar la tradicional Vía Blanca de las Reinas , el evento oficial que marca el calendario previsto para el fin de semana.

Pasadas las 21, las 18 reinas departamentales comenzaron a desfilar en sus carros. El punto de partida fue San Martín y José Vicente Zapata, de la mano de Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025 y Sofía Perfumo, Virreina Nacional de la Vendimia 2025.

Felicidad. Este fue el sentimiento que predominó esta entre los asistentes de la Vía Blanca. Una felicidad que aseguro, era contagiosa, guste o no la Fiesta de la Vendimia.

Niños corriendo entre risas, pequeñas con coronas sobre los hombros de sus padres levantando sus manos para recibir el saludo de las reinas; familias que año a año eligen la Vendimia para compartir un momento juntos; amigas para las cuales la Vía Blanca ya es un ritual; turistas que retratan con su celular cada instante de lo que observar. Y así, podría seguir la enumeración de las postales de este viernes.

Un café de la calle San Martín es el punto de reunión para un grupo de amigas que hace años - tantos que no recuerdan específicamente cuántos - presencian la Vía Blanca .

Aplaudiendo y con sonrisas en sus rostros, las siete mujeres llegaron pasadas las 20: 30 y tomaron asiento en su mesa. Aquella mesa que comparten cada año en esta fecha y que reservan unos días antes del inicio de la Fiesta de la Vendimia.

Vía Blanca Un grupo de amigas que hace años comparte la Vía Blanca de las Reinas. Victoria Fierro / MDZ

"Somos amigas desde hace muchos años. Todos los años venimos, ya ni me acuerdo cuando fue la primera vez. De la Vendimia lo que más nos gusta es la Vía Blanca", contó Nélida a MDZ.

Las mujeres, que también son compañeras de gimnasia, se quedan hasta el final. Además, aseguraron que vivir por la zona las ayuda a no romper con esta tradición, ya que al Acto Central dejaron de asistir hace un tiempo por cuestiones de movilidad.

Vendimia en familia

Sobre San Martín y Vicente Zapata, el punto de inicio de la Vía Blanca, estaban Gladys y Cristian. Si bien confesaron ser fanáticos de la Vendimia desde hace tiempo, este año llegaron desde San Rafael por un motivo muy especial: son familiares de la virreina del departamento sureño.

Vía Blanca 2 La familia llegó desde San Rafael para apoyar a Julieta, la virreina departamental.

Gladys es la abuela de Julieta. Orgullosa, y con su perro en brazos, la mujer contó que llegaron a la Ciudad de Mendoza en la tarde de este viernes para acompañar a su nieta.

"Siempre me ha gustado la Vendimia. Me gusta todo", aseguró la mujer, quien además expresó tener un sentimiento que conserva con el correr de los años, ya que de chica tenían finca por lo que conoce el mundo de la cosecha.

Cómo siguen los festejos de Vendimia

El Acto de la Fiesta Nacional de la Vendimia se suspendió por el pronóstico de lluvia y obligó a modificar la agenda de todas las actividades que se realizan en el teatro griego Frank Romero Day.

De esta manera, el evento central será el domingo, mientras que la Repetición pasará al miércoles, pero sin la presencia de Luciano Pereyra. Los shows del lunes y martes, que son de gestión privada, no tendrán modificaciones.

Sin embargo, este sábado a partir de las 9, el Carrusel se realizará con normalidad. una de las celebraciones más populares de la Vendimia. A las reinas se sumarán centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas e instituciones.

Se trata de un desfile multitudinario que expresa el espíritu participativo de la fiesta. La propuesta combina tradición, música y cultura en movimiento por el corazón de Ciudad.

El Carrusel partirá desde los Portones del Parque General San Martín. Avanzará hacia el este por Emilio Civit hasta llegar a Plaza Independencia, luego doblará hacia el norte por Chile, continuará por Las Heras y bajará por San Martín hasta Colón, donde se realizará la desconcentración.