En qué consiste el homenaje silencioso que pone a los viñateros en el centro de la Vendimia

En la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia , Mendoza vuelve a repetir un gesto pequeño en escala, pero enorme en significado: el homenaje a los viñateros. Un encuentro íntimo, lejos de los reflectores, que reconoce a quienes trabajan la tierra y sostienen, año tras año, el corazón de la celebración más emblemática de la provincia.

La propuesta forma parte del calendario oficial vendimial, aunque muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, para quienes participan, se transforma en una experiencia única. MDZ habló con Laura Uano, directora de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Cultura, quien detalló cómo se organiza y por qué este reconocimiento genera tanta emoción.

El homenaje se realiza en articulación con los municipios, que nominan a viñateros , obreros de viña, encargados de finca o cosechadores. El criterio principal es que sean personas que nunca hayan estado en el Teatro Griego Frank Romero Day ni hayan vivido una Vendimia nacional desde adentro.

La jornada se desarrolla uno o dos días antes del acto central de Vendimia . Este año, el encuentro fue programado para el jueves previo. Los invitados llegan sin conocer del todo qué los espera y son recibidos con una charla introductoria que les anticipa, apenas, que vivirán algo especial.

El homenaje reúne a trabajadores de la viña de distintos departamentos y les regala una experiencia inolvidable en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Luego comienza el recorrido por el Teatro Griego, un espacio que para muchos resulta completamente desconocido. Con casco y medidas de seguridad, los viñateros caminan por camarines, pasillos, sectores técnicos y espacios donde se mueve la producción vendimial, esa “ciudad oculta” que funciona detrás del escenario.

Homenaje a los viñateros (4) Viñateros y cosechadores recorren la “ciudad oculta” detrás del escenario y descubren cómo se construye la Vendimia desde adentro. Prensa Cultura - Gobierno de Mendoza

El momento más impactante llega cuando se encienden las luces del escenario y los invitados se sientan en los palcos. Allí, mientras un historiador repasa la historia del Teatro Griego y de la Vendimia, muchos no pueden ocultar la emoción de estar, por primera vez, en ese lugar que vieron toda la vida por televisión.

Un acto humilde que resume el espíritu vendimial

Aunque no tiene la magnitud de otros actos del calendario, el homenaje a los viñateros es uno de los momentos más sentidos de la Vendimia. Así lo define Uano, quien remarca que el objetivo siempre fue el mismo: que los verdaderos protagonistas de la fiesta puedan vivirla desde adentro, al menos una vez en la vida.

Homenaje a los viñateros (9)

En el año del 90° aniversario de la Vendimia, el gesto cobra todavía más fuerza. Reconocer a quienes trabajan la tierra no solo es un acto simbólico, sino también una forma de recordar de dónde nace esta celebración que identifica a Mendoza en el país y en el mundo.

Mientras el Teatro Griego se prepara para brillar ante miles de personas, un grupo reducido de viñateros tendrán su fiesta. Sin escenario ni ovaciones, pero con aplausos sinceros, lágrimas contenidas y la certeza de que, por una tarde, la Vendimia fue solo para ellos.