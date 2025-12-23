Navidad en Mendoza: cómo funcionarán los colectivos, supermercados y estaciones de servicio

En Mendoza , la Navidad altera el pulso de la provincia: se reacomodan horarios y se despliega un operativo para que la noche del 24/12 y la jornada del 25/12 transcurran con menos imprevistos. El esquema fue armado entre tres áreas del Ejecutivo: Salud y Deportes, Seguridad y Justicia, y Energía y Ambiente.

Quienes se mueven en colectivo tendrán que mirar el reloj. El martes 24/12 y el martes 31/12, los servicios urbanos y los que conectan departamentos o provincias funcionarán con ritmo de día laborable, aunque con finalización adelantada. En términos generales, muchas líneas sostendrán la frecuencia hasta cerca de las 21.30, pero el corte real cambia según el recorrido. En cambio, el miércoles 25 y el miércoles 1/1/2026 el sistema pasará a modalidad de feriado: menos unidades en circulación y esperas más largas entre una y otra.

Para cargar nafta, la referencia será la cámara AMENA . La entidad informó que el 24/12 y el 31/12 la atención al público se interrumpirá a las 22.00. Durante esa franja quedarán equipos mínimos, pensados solo para pedidos urgentes. El regreso de los surtidores está previsto desde las 06.00 del día siguiente, tanto el 25/12 como el 1/1/2026. En paralelo, el gremio mercantil (CEC) informó que el 24/12 y el 31/12 los locales atenderán hasta las 14.00. El 25/12 y el 1/1/2026 no habrá apertura, así que conviene resolver las compras con tiempo.

Desde el área sanitaria señalaron que la respuesta de urgencias se mantiene sin cambios. La subsecretaria Carina Copparoni indicó que las guardias estarán activas y que se sumarán recursos donde suele concentrarse el turismo. En esa lista aparecen, entre otros, Potrerillos, Valle Grande, Puente del Inca, Uspallata, El Nihuil y la zona de Los Reyunos, además de El Carrizal. Al mismo tiempo, Seguridad reforzará patrullajes y puestos preventivos en rutas, ingresos a ciudades y zonas de alta circulación, con chequeos de alcoholemia en distintos puntos del territorio provincial.

El operativo también pone la lupa sobre los eventos nocturnos. Se registraron 14 celebraciones con permiso: cinco en el conglomerado del Gran Mendoza, tres en el Este, tres en Valle de Uco, además de otras tres en el Sur. Para avisar sobre reuniones sin habilitación, se podrá llamar al 911; además, está disponible la línea 0800 222 0900. La consigna oficial es actuar rápido ante denuncias y evitar fiestas masivas sin controles, sobre todo cuando el movimiento se intensifica en la madrugada.

En ríos y embalses, el control será más estricto. Se intensificarán las inspecciones y se remarcarán conductas que no están permitidas: navegar de noche, ingresar a aguas abiertas para nadar y realizar actividades fuera de sectores señalizados, con boyas o sin guardavidas. Las infracciones graves pueden terminar en sanciones por encima de los $4.000.000, de acuerdo con el régimen vigente para estos casos.

A la vez, seguirá activo el plan provincial contra incendios, con guardias permanentes por riesgo de focos. No se pueden encender fogones fuera de espacios habilitados y la pirotecnia está alcanzada por multas muy altas, con topes que pueden llegar a $58.000.000. Para evitar contratiempos, el consejo práctico es adelantarse: planificar traslados, cargar combustible antes del corte y circular con prudencia siempre.