Navidad: la IA reveló cuál es el regalo perfecto para varones que se consigue rápido y es económico

Las 4 ideas para salir del apuro que están de moda, son útiles y se pueden conseguir fácilmente en Argentina.

Marla Ferrón

El regalo para hombres.

El regalo para hombres. 

La Navidad se acerca y queda poco tiempo para comprar regalos. A muchos nos ha pasado que no sabemos qué regalar, sobre todo cuando se trata de varones, y por eso acudimos a la inteligencia artificial (IA) en busca de opciones económicas, fáciles de conseguir y que estuvieran a la moda.

Una billetera de hombre económica es una opción que nunca falla. La IA aseguró que es útil y práctica, especialmente si es de buen tamaño y con un diseño simple porque se puede combinar con prenda. Hay varias alternativas en internet y las más económicas cuestan alrededor de 4 mil pesos.

D_NQ_NP_2X_981924-MLA43926098411_102020-F
La opción más económica señalada por la IA.

La opción más económica señalada por la IA.

Ideas de regalo

Una remera lisa de algodón es otra opción de regalo que se consigue rápidamente en cualquier tienda y tiene un precio base de 16 mil pesos. Las remeras básicas de colores neutros como el negro, blanco o gris, están de moda y combinan con casi todo. Además puedes encontrar de varios talles y telas.

Gemini_Generated_Image_c0d60uc0d60uc0d6
Una remera básica para todos los días.

Una remera básica para todos los días.

Para los más coquetos, la IA recomendó el set Ámbar Negro de Adolfo Dominguez que se puede conseguir en internet por $72900. Este combo económico se encuentra en Farmacity o Juleriaque e incluye el perfume más un desodorante natural con fórmula vegana y un perfume travel size.

244453_set-edp-adolfo-dominguez-ambar-negro-120-ml-desodorante-150ml-edp-10-ml_Imagen-1
Un regalo para los más coquetos.

Un regalo para los más coquetos.

Una taza navideña con una forma especial es perfecta para tomar el desayuno cada mañana o decorar el hogar. En Mercado Libre se puede conseguir una con forma de galleta de jengibre en color marrón con detalles rojos a solo $15365. Es un regalo económico pero con personalidad.

61RB1XcVJML
Las tazas con diseños son grandes opciones.

Las tazas con diseños son grandes opciones.

