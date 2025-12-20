Navidad: la IA reveló cuál es el regalo perfecto para varones que se consigue rápido y es económico
Las 4 ideas para salir del apuro que están de moda, son útiles y se pueden conseguir fácilmente en Argentina.
La Navidad se acerca y queda poco tiempo para comprar regalos. A muchos nos ha pasado que no sabemos qué regalar, sobre todo cuando se trata de varones, y por eso acudimos a la inteligencia artificial (IA) en busca de opciones económicas, fáciles de conseguir y que estuvieran a la moda.
Una billetera de hombre económica es una opción que nunca falla. La IA aseguró que es útil y práctica, especialmente si es de buen tamaño y con un diseño simple porque se puede combinar con prenda. Hay varias alternativas en internet y las más económicas cuestan alrededor de 4 mil pesos.
Ideas de regalo
Una remera lisa de algodón es otra opción de regalo que se consigue rápidamente en cualquier tienda y tiene un precio base de 16 mil pesos. Las remeras básicas de colores neutros como el negro, blanco o gris, están de moda y combinan con casi todo. Además puedes encontrar de varios talles y telas.
Para los más coquetos, la IA recomendó el set Ámbar Negro de Adolfo Dominguez que se puede conseguir en internet por $72900. Este combo económico se encuentra en Farmacity o Juleriaque e incluye el perfume más un desodorante natural con fórmula vegana y un perfume travel size.
Una taza navideña con una forma especial es perfecta para tomar el desayuno cada mañana o decorar el hogar. En Mercado Libre se puede conseguir una con forma de galleta de jengibre en color marrón con detalles rojos a solo $15365. Es un regalo económico pero con personalidad.