Ciudad en Navidad: se vienen dos noches de celebración y así podés participar

La Plaza Independencia transformará la Ciudad con dos noches de festejo por Navidad. Qué días será y cómo participar.

Con la llegada de la temporada festiva, la Plaza Independencia se prepara para convertirse en el corazón de la celebración navideña de la Ciudad de Mendoza. Durante dos noches imperdibles —el sábado 20 y domingo 21 de diciembre—, el tradicional espacio público será escenario de espectáculos musicales, intervenciones artísticas, propuestas gastronómicas y encuentros familiares pensados para todas las edades.

Desde las 19.30 horas, vecinos, vecinas y visitantes podrán vivir una experiencia única. La programación iniciará cada jornada con actividades en el Teatrino de la plaza, seguido por la apertura del corredor navideño, un patio de comidas, el Paseo de las Artes y múltiples stands con opciones de regalos y productos de diseño local.

Uno de los momentos más esperados será la tradicional llegada de Papá Noel, quien recibirá a los niños y sus familias para escuchar sus deseos, recibir cartas y tomarse fotografías, acompañado por el encendido del pino navideño, símbolo que marcará el espíritu festivo de estas jornadas.

navidad ciudad de mendoza (1).jpg La Navidad en Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza Navidad en la Ciudad con eventos clave La cartelera artística promete envolver la plaza en un ambiente de alegría y cultura. El sábado se destacará la presentación de la soprano Griselda López Zalba, junto a la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, coros municipales y artistas invitados, ofreciendo un espectáculo musical inspirado en la tradición navideña.

El domingo, a partir de las 20 horas, la magia continúa con la actuación de la Sparkling Big Band, una propuesta musical que promete aportar ritmo y emoción, y la Orquesta-Escuela MGSM, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, sumando diversidad y talento a la programación artística.