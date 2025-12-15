Mendoza se enciende en diciembre: música, ferias, regalos y la magia de la Navidad en la Ciudad

Con la llegada de diciembre , la Ciudad de Mendoza vuelve a transformarse en un gran escenario festivo. Calles, plazas, espacios culturales y comercios se preparan para vivir un mes cargado de música, arte, tradición y propuestas que unen a las familias en torno al espíritu navideño.

Desde espectáculos al aire libre hasta recorridos temáticos y acciones solidarias, la capital mendocina ofrece una agenda tan amplia como diversa para disfrutar en comunidad.

Uno de los momentos más esperados será el encendido del Árbol Navideño , el lunes 15 de diciembre a las 21, en la emblemática plaza Independencia. Allí, la soprano Griselda López Zalba brindará un concierto especial que acompañará la iluminación del pino, mientras que la fuente central sumará un espectáculo de aguas danzantes al ritmo de villancicos. Este acto marcará el inicio oficial del ciclo Ciudad Navideña, que promete llevar la magia de las fiestas a cada rincón del casco urbano.

Entre el sábado 13 y el viernes 19 se realizará además el tradicional Recorrido Navideño , durante el cual Papá Noel visitará distintos puntos de la Ciudad para recibir cartas y sacarse fotos con niños y familias. Su itinerario incluirá la Pérgola de la Peatonal Sarmiento, el Mercado Central, la intersección de Las Heras y San Martín, el Pasaje San Martín y dos fechas en el Pan Dulce Solidario. Todas las visitas serán a las 12, excepto la del 18, programada para las 19.

La solidaridad tendrá un rol central del 18 al 20 de diciembre, cuando la Peatonal Sarmiento sea sede del Pan Dulce Solidario , una iniciativa abierta a vecinos, vecinas y turistas. También en este espíritu comunitario, el viernes 19 la Ciudad celebrará una nueva edición de la Noche de las Librerías . Desde las 18 y hasta la medianoche, los locales saldrán a la calle con mesas, actividades literarias y promociones especiales que convertirán el microcentro en un paseo cultural.

La Plaza Independencia será nuevamente protagonista el fin de semana del 20 y 21, cuando se transforme en una Ciudad Navideña con dos noches de música, gastronomía, arte y propuestas temáticas. El sábado, desde las 19.30, habrá intervenciones teatrales en el Teatrino y, a partir de las 20, se abrirá un gran patio de comidas junto al Paseo de las Artes y espacios de regalos. La Orquesta Municipal de la Ciudad, coros invitados y la presencia de Papá Noel completarán la velada.

El domingo 21, la celebración continuará con el regreso de las intervenciones artísticas y un concierto destacado de la Sparkling Big Band, además de la participación de la Orquesta-Escuela MGSM. Como el día anterior, Papá Noel interactuará con el público y los espacios gastronómicos y de diseño permanecerán abiertos.

navidad ciudad de mendoza 4.jpg Una postal de festejo navideños de años anteriores en la Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza

Los comercios y la Navidad

Los comercios del centro también se sumarán a la temporada con el Concurso de Vidrieras y Decoración Navideña, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 14. Las propuestas finalistas podrán votarse del 17 al 19, y los ganadores—que recibirán premios de un millón y dos millones de pesos—se anunciarán el 21 en la Plaza Independencia.

En paralelo, el programa Comprá en las Fiestas incentivará el consumo local del 8 de diciembre al 6 de enero. Quienes realicen compras superiores a $25.000 y carguen su ticket podrán participar por tres paquetes turísticos nacionales, cuyo sorteo se realizará el 9 de enero de 2026.

Con una agenda vibrante y pensada para todos los públicos, la Ciudad de Mendoza invita a vivir este fin de año con entusiasmo, unión y creatividad. Las luces ya empiezan a encenderse, y con ellas, el espíritu navideño que cada diciembre reúne a miles de familias.