Cambian recorridos del transporte público por obras en una zona clave del centro de Mendoza

Durante los próximos 40 días se realizarán obras de repavimentación en la calle Patricias Mendocinas.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Gobierno de Mendoza anunció cambios de recorridos del transporte público por obras de repavimentación en la calle Patricias Mendocinas desde Necochea a Gutiérrez. Los trabajos se extenderán durante los próximos 40 días.

Al tratarse de una zona clave del centro de Mendoza, son varias las líneas afectadas:

  • Líneas: 309 - 310 - 313 - 316 - 319 - 320 - 330 - 331 - 350 - 371 - 400 - 401 - 402 - 440 - 441 - 442 - 461 - 468 - 520 - 521 - 524 - 525 - 531 - 532 - 533 - 534 - 541 - 542 - 543 - 549 - 550 - 558 - 562 - 563 - 610 - 612 - 640 - 670 - 720 - 900 - 905 - 910 - 912.

Desvío: Patricias Mendocinas, Necochea, 25 de Mayo, Gutiérrez, Patricias Mendocinas retomando recorrido habitual.

  • Línea 650

Desvío: Patricias Mendocinas, Necochea, Chile a su recorrido.

  • Línea 823

Desvío: Necochea, 25 de Mayo, Gutiérrez, Patricias Mendocinas retomando su recorrido habitual.

