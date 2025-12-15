Cambian recorridos del transporte público por obras en una zona clave del centro de Mendoza
Durante los próximos 40 días se realizarán obras de repavimentación en la calle Patricias Mendocinas.
El Gobierno de Mendoza anunció cambios de recorridos del transporte público por obras de repavimentación en la calle Patricias Mendocinas desde Necochea a Gutiérrez. Los trabajos se extenderán durante los próximos 40 días.
Al tratarse de una zona clave del centro de Mendoza, son varias las líneas afectadas:
- Líneas: 309 - 310 - 313 - 316 - 319 - 320 - 330 - 331 - 350 - 371 - 400 - 401 - 402 - 440 - 441 - 442 - 461 - 468 - 520 - 521 - 524 - 525 - 531 - 532 - 533 - 534 - 541 - 542 - 543 - 549 - 550 - 558 - 562 - 563 - 610 - 612 - 640 - 670 - 720 - 900 - 905 - 910 - 912.
Desvío: Patricias Mendocinas, Necochea, 25 de Mayo, Gutiérrez, Patricias Mendocinas retomando recorrido habitual.
- Línea 650
Desvío: Patricias Mendocinas, Necochea, Chile a su recorrido.
- Línea 823
Desvío: Necochea, 25 de Mayo, Gutiérrez, Patricias Mendocinas retomando su recorrido habitual.