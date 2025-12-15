La fuerte historia de Kshamenk, la orca que murió tras 33 años en cautiverio en Mundo Marino

Kshamenk, la orca que vivió durante 33 años en cautiverio en el parque Mundo Marino , murió el domingo por la mañana debido a un paro cardiorrespiratorio. La noticia fue confirmada por el equipo del oceanario a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde también revelaron la historia del animal marino desde su rescate en 1992.

En el mismo comunicado que Mundo Marino difundió en las redes sociales junto a un video de Kshamenk en el agua, contaron cómo fue que el cetáceo llegó al oceanario hace más de tres décadas. “Para quienes no lo conocieron, Kshamenk fue una orca que rescatamos de un varamiento y que cuidamos por más de 33 años”, reza el escrito.

“En febrero de 1992 el equipo de Mundo Marin o recibió un aviso de vecinos de la zona que aseguraba que cuatro animales estaban atrapados en la Ría de Ajó -un afluente que desemboca en la Bahía de Samborombón de la provincia de Buenos Aires-. Sin embargo, cuando llegamos al lugar encontramos sólo a una pequeña orca sin su familia”, se puede leer en el mensaje difundido en Instagram.

De inmediato, al notar que el animal marino se encontraba “en una situación crítica”, el equipo de Mundo Marino intentó llevar a cabo “distintos procedimientos para poder reinsertarlo”. Pese a los esfuerzos, “todos (los procedimientos) fueron infructuosos porque Kshamenk estaba muy débil”. “La única alternativa que nos quedaba para salvarlo era llevarlo a las instalaciones del parque -ubicado en San Clemente del Tuyú - para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación”, agregaron.

“Así lo hicimos por la recomendación de expertos internacionales y de las autoridades nacionales. El proceso fue muy largo y complejo, pero logramos salvarlo. A partir de ese momento, asumimos la responsabilidad de cuidar de él”, explicaron desde Mundo Marino .

La decisión fue autorizada por organismos nacionales y contó con la intervención de especialistas internacionales. De acuerdo con el relato oficial, durante la fase de rehabilitación se brindó asistencia nutricional, control de salud y contención emocional. Las orcas, señalaron desde la institución, forman parte de grupos matriarcales y requieren fuertes vínculos sociales. La ausencia de estos factores fue determinante para considerar inviable su liberación.

Captura de pantalla 2025-12-15 105117 "Te amamos por siempre, Kshamenk", manifestaron desde Mundo Marino. Instagram

Durante las siguientes décadas, el animal permaneció bajo cuidado permanente del equipo del parque. Según informó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario, se le garantizó bienestar las 24 horas durante toda su vida en el lugar. Loureiro sostuvo que la orca superó la expectativa de vida promedio de un macho en libertad, estimada en 30 años. El proceso de cuidado incluyó seguimiento médico, adecuación de rutinas y estímulos diarios para favorecer su actividad física y mental.

El sentido mensaje del equipo de Mundo Marino por la muerte de Kshamenk

Por el fallecimiento de la orca, el quipo de Mundo Marino emitió un sentido mensaje de despedida. “Hoy nos dejó Kshamenk. Es difícil describir el dolor que sentimos. Él era parte de nuestra familia. Nos enseñó mucho sobre el amor y sobre cómo podemos entendernos sin compartir el mismo lenguaje. Lo vamos a extrañar con el alma, porque dejó una huella imborrable en nuestras vidas y en la de todos los que lo conocieron”, aseguraron.

Captura de pantalla 2025-12-15 105006 El mensaje de Mundo Marino por el fallecimiento de Kshamenk. Instagram

“Le hemos dado todo nuestro amor hasta lo último y tenemos la certeza de que lo que nos enseñó es un legado para la conservación de la fauna marina por la que seguiremos trabajando”, manifestaron con dolor y concluyeron: “Hoy nos toca despedirnos, pero él seguirá presente en nuestro compromiso de seguir trabajando desde el Parque Educativo y la Fundación para la conservación de la biodiversidad marina”.

El proyecto de Ley para prohibir la tenencia de cetáceos en espacios de exhibición

La muerte de Kshamenk reactivó el debate en torno al cautiverio de especies marinas en Argentina. Durante años, distintos sectores impulsaron acciones para lograr su liberación y promover una legislación que prohíba la tenencia de cetáceos en espacios recreativos o de exhibición. Estas demandas confluyeron en el proyecto conocido como Ley Kshamenk, presentado en el Congreso Nacional.

La propuesta fue tratada en comisiones parlamentarias en 2023 y recibió el respaldo de organizaciones no gubernamentales, especialistas en derecho animal y referentes políticos. Entre sus impulsores se encuentran activistas de La Costa y la ex diputada nacional Natalia Souto. También participó la jueza Elena Liberatori, quien había intervenido en procesos de liberación de animales en otros casos judiciales.

El proyecto sostiene que los espacios como acuarios, oceanarios y delfinarios no ofrecen condiciones adecuadas para el desarrollo de cetáceos y que su permanencia en estos entornos representa una forma de privación de libertad incompatible con su bienestar. En su intervención, la jueza Liberatori señaló que el confinamiento genera conductas de estrés, exposición a sonidos extremos y ausencia de vínculos sociales, factores que afectan la salud física y emocional de estas especies.