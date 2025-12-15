Cuáles son las promociones y los descuentos para las compras navideñas en la Ciudad Mendoza
Distintas entidades en la Ciudad de Mendoza ofrecen descuentos, promociones, cuotas sin interés y reintegros para adelantar las compras navideñas.
La llegada de diciembre pone al mundo en modo fiestas y la Ciudad de Mendoza no es la excepción. Con vidrieras renovadas, mayor movimiento en el microcentro y una agenda cargada, el municipio difundió el detalle de promociones bancarias para que vecinos y turistas puedan anticipar o completar sus compras navideñas con descuentos y cuotas.
La propuesta reúne beneficios de distintas entidades financieras, con reintegros, planes de pago y topes definidos según rubro y tarjeta. La idea es clara: acompañar uno de los momentos más fuertes del año para el comercio local y ofrecer alternativas concretas para cuidar el bolsillo sin resignar los regalos de Navidad.
Además, las compras realizadas en los locales del centro no solo permiten ahorrar, sino que también abren la puerta a un sorteo especial. Quienes gasten más de $25.000 podrán participar del programa municipal “Comprá en las Fiestas”, con importantes premios turísticos.
Descuentos bancarios para las compras navideñas
Entre las promociones más destacadas aparece el Banco Nación. Del 20 al 24 de diciembre, pagando con tarjetas Visa o Mastercard Crédito BNA, hay un 25% de reintegro y hasta seis cuotas sin interés en rubros como indumentaria, calzado, jugueterías, perfumerías, ópticas y accesorios, con un tope de $25.000 por compra.
Para librerías, el beneficio es similar: 25% de reintegro y hasta seis cuotas sin interés, aunque con un tope de $10.000. A esto se suma un plus interesante para quienes cobran haberes en el Banco Nación, ya que acceden a un 5% de descuento adicional sin tope.
Naranja X también se suma a la movida navideña. Del 21 al 24 de diciembre, en comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías, ofrece un 30% de descuento con un tope de $30.000 por compra, válido con Plan Z y Plan 5.
Más opciones para ahorrar y un sorteo con viajes
El Banco Patagonia mantiene sus beneficios todos los jueves, pagando con tarjetas Visa. Según el tipo de tarjeta, se puede acceder a descuentos del 15%, 20% o 25%, con tres cuotas sin interés y topes que van de $15.000 a $25.000. Los clientes Plan Sueldo suman un 5% adicional.
Por su parte, el Banco Galicia concentró sus promociones los lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre. En rubros como indumentaria, jugueterías y hogar, ofrece hasta un 20% o 25% de ahorro, sin tope de reintegro y con la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés.
Además de los bancos, la Ciudad de Mendoza impulsa la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta el 6 de enero. Quienes carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad” participarán del sorteo de tres paquetes turísticos nacionales, con destinos como Mar del Plata, Carlos Paz y San Rafael, en una iniciativa que busca premiar el consumo local y darle un plus a las compras de fin de año.