Cuáles son las promociones y los descuentos para las compras navideñas en la Ciudad Mendoza

La llegada de diciembre pone al mundo en modo fiestas y la Ciudad de Mendoza no es la excepción. Con vidrieras renovadas, mayor movimiento en el microcentro y una agenda cargada, el municipio difundió el detalle de promociones bancarias para que vecinos y turistas puedan anticipar o completar sus compras navideñas con descuentos y cuotas.

La propuesta reúne beneficios de distintas entidades financieras, con reintegros, planes de pago y topes definidos según rubro y tarjeta. La idea es clara: acompañar uno de los momentos más fuertes del año para el comercio local y ofrecer alternativas concretas para cuidar el bolsillo sin resignar los regalos de Navidad .

Además, las compras realizadas en los locales del centro no solo permiten ahorrar, sino que también abren la puerta a un sorteo especial. Quienes gasten más de $25.000 podrán participar del programa municipal “Comprá en las Fiestas”, con importantes premios turísticos.

Entre las promociones más destacadas aparece el Banco Nación . Del 20 al 24 de diciembre, pagando con tarjetas Visa o Mastercard Crédito BNA, hay un 25% de reintegro y hasta seis cuotas sin interés en rubros como indumentaria, calzado, jugueterías, perfumerías, ópticas y accesorios, con un tope de $25.000 por compra.

Para librerías, el beneficio es similar: 25% de reintegro y hasta seis cuotas sin interés, aunque con un tope de $10.000. A esto se suma un plus interesante para quienes cobran haberes en el Banco Nación, ya que acceden a un 5% de descuento adicional sin tope.

Naranja X también se suma a la movida navideña. Del 21 al 24 de diciembre, en comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías, ofrece un 30% de descuento con un tope de $30.000 por compra, válido con Plan Z y Plan 5.

Más opciones para ahorrar y un sorteo con viajes

inflacion precios comercios consumo comerciantes economia negocios ofertas (uno).JPG Según el Indec, aumentó el consumo privado Santiago Tagua/MDZ

El Banco Patagonia mantiene sus beneficios todos los jueves, pagando con tarjetas Visa. Según el tipo de tarjeta, se puede acceder a descuentos del 15%, 20% o 25%, con tres cuotas sin interés y topes que van de $15.000 a $25.000. Los clientes Plan Sueldo suman un 5% adicional.

Por su parte, el Banco Galicia concentró sus promociones los lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre. En rubros como indumentaria, jugueterías y hogar, ofrece hasta un 20% o 25% de ahorro, sin tope de reintegro y con la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés.

Además de los bancos, la Ciudad de Mendoza impulsa la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta el 6 de enero. Quienes carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad” participarán del sorteo de tres paquetes turísticos nacionales, con destinos como Mar del Plata, Carlos Paz y San Rafael, en una iniciativa que busca premiar el consumo local y darle un plus a las compras de fin de año.