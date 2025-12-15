Más colectivos del AMBA amplían los medios de pago: a qué líneas incluye y cómo se podrá pagar el boleto

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) avanza en la modernización de sus sistemas de cobro. A partir de ahora, los usuarios de 20 líneas de colectivo podrán elegir entre múltiples opciones para pagar el boleto , sin depender exclusivamente de la tarjeta SUBE.

La medida busca tres propósitos fundamentales: acelerar el proceso de pago en cada parada, ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros y disminuir el tiempo que demora subir al colectivo. Esta renovación tecnológica representa un cambio significativo en la dinámica diaria de miles de usuarios que se trasladan por el AMBA.

Línea 19

Línea 148

Línea 153

Jurisdicción Provincial:

Líneas 202, 214, 215, 225, 273, 275, 307, 414 y 418

¿Con qué medios se puede pagar el boleto de colectivo ahora?

Los pasajeros disponen de las siguientes opciones:

Tarjetas de débito, crédito o prepagas contactless de las redes Visa y Mastercard

Celulares equipados con tecnología NFC

Relojes inteligentes con tecnología NFC

Tarjeta SUBE (se mantiene como opción)

Código QR generado desde billeteras electrónicas

¿El precio del pasaje varía según el medio de pago utilizado?

No. El valor del viaje permanece idéntico independientemente del método de pago seleccionado por el usuario.

¿Se pierden los beneficios de la Tarifa Social Federal al usar otros medios de pago?

Los descuentos de la Tarifa Social Federal permanecen disponibles únicamente para quienes utilicen la tarjeta SUBE. Los pasajeros que opten por pagar con tarjetas bancarias, celulares o códigos QR no accederán a este beneficio.